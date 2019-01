Crâne fracassé, poings vaillants : l'ultime parcours du combattant

Mémoire défaillante, corps marqué de cicatrices, Jack est un rescapé : seuls son carnet et ses analgésiques le maintiennent en vie. Les commotions cérébrales l’ont durement frappé. Abandonné à l’enfance, il fut recueilli par une femme aujourd’hui atteinte de démence.Passé par de nombreux foyers d’accueil, il a appris à se battre, ne pas s’attacher, toujours surveiller ses arrières. Quand, à 12 ans, Maryann, cette mère adoptive, le prend sous son aile, c’est une autre vie qui s’avance. Qui aurait pu être en tout cas.Désormais, il n’aspire plus qu’à récupérer la maison de Maryann, mais les dettes de jeu contractées et l’hypothèque pèsent lourd : la maison appartient à la banque, et il n’aura que huit jours pour trouver l’argent nécessaire.Son histoire débute dans une voiture : un paquet d’argent dans la boîte à gants et un mémo. Il doit traverser jusqu’au delta du Mississippi, et remettre l’enveloppe à Big Momma Sweet. Mais le voyage ne sera déjà pas de tout repos. Déjà costaud dans ses affrontements, il est aussi champion du monde de l’automédication, entre pilules et alcool pour faire passer l’ensemble.Pas la meilleure des idées : Big Momma Sweet n’est pas vraiment une sainte. Elle gouverne la région, et gare à qui ne rembourse pas ce qu’elle a prêté. Jack est décidé à régler ce problème, même si cela implique de revenir sur le ring. Avec les risques que cela comporte. Il est prêt à tout pour Maryann. Parce que Big Momma n’hésitera pas à la tuer.Derrière le personnage brutal et massif se cache un récit poignant, la relation d’un enfant à une figure maternelle pour qui tous les risques peuvent être pris. Une vie de choix impulsifs et d’embrouilles régulières, ça marque. Mais ce n’est pas forcément le pire.On y retrouve violence, désespoir et pourtant, une raison de croire, quand bien même les rêves brisés ne se rapiècent pas. L’intrigue progresse à rythme constant, vers un aboutissement étonnant.Un protagoniste qui en somme se montre vulnérable, tant physiquement que mentalement, et un récit où l’empathie ne cesse jamais. L’inquiétude que l’on éprouve pour ce pauvre Jack en fait un homme tendre et attachant. Avec pour contrepoint Annette, jeune femme tatouée de toutes parts, dont la vie est gouvernée par un flot de coïncidences.Deux marginaux en quête d’absolu, emportés dans une aventure mémorable.Michael Farris Smith, trad. Fabrice Pointeau — Le pays des oublliés — Sonatine — 9782355846458 – 20 €