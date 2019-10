Dans la bibliothèque sombre comme la nuit, s’é(mer)veillent les hommes-livres

Davi, ainsi qu'Uno et Mary, vivent la nuit au milieu des livres… Et ils n’ont qu’une idée en tête : pour devenir grand, il faut se nourrir, alors ils mangent les mots, tous les mots, même les gros !Et si vous vouliez connaître leur secret, c’est la nuit qu’ils vivent au milieu des livres. Escalader les piles est leur jeu favori : plus on grimpe haut, plus profondément alors on peut alors plonger dans un livre et dévorer son histoire !Mais ils ne sont pas seuls. Si Monsieur Dictionnaire, qui ne raconte pas d’histoires ni de calembredaines, met à leur disposition pendant ses siestes un océan de mots dont on peut se délecter, certains êtres malfaisants rodent : les terribles massacreurs ont pour mission de détruire les livres, menés par un chef qui ne rêve que de devenir « le maître de l’ignorance dans un monde infesté d’idiots »Tout personnage ressemblant à la réalité n'est pas forcément un hasard n'est-ce pas ?Et pour cela, une seule solution pour lui : détruire le Libermundi, qu’il n’a pas encore trouvé… Les hommes livres pourront-ils trouver ce livre qui raconte la plus belle des histoires avant lui ?Né de la rencontre entre Virgile Gaillard, le dessinateur de ces petits hommes crayons et de David Doukhan, Les Hommes-livres est un voyage enchanteur dans les recoins de L’immense bibliothèque sombre comme la nuit, premier tome de ce qui s’annonce avec bonheur être une trilogie. Cet album pour les 7-8 ans propose nombre de doubles pages où se déploie un dessin à la fois doux, onirique et impressionnant (le chef des massacreurs est carrément saisissant, non?!)Nouvelles venues dans le paysage éditorial, les éditions Pole Ouest proposent une série à suivre de près donc, dont le premier tome est désormais disponible, grâce à une campagne de financement qui a toujours cours et qui permettra de donner vie aux prochains tomes que l’on attend avec impatience !Virgile Gaillard, David Doukhan – Les hommes-livres, tome 1, L’immense bibliothèque sombre comme la nuit – Pôle Ouest – 9782956891208 – 13,20 €