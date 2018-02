Dans la campagne de Picardie, un suicide mène à l'impensable

Un OVNI dans le monde du polar. C’est incontestablement ce qu’est ce roman de Nicolas Beck, paru chez Ravet-Anceau. S’il s’ouvre bien comme un polar classique, en reprenant et en maîtrisant tous les codes du genre, il prend rapidement une tournure assez inattendue. Impossible d’en dévoiler un peu sans en dévoiler trop : ce sera donc au lecteur de juger s’il adhère à ce livre qui sort des sentiers battus.









Hormis ce parti pris de l’auteur, il faut reconnaître que la première partie de ce roman est réalisée d’une main de maître. L’intrigue est saisissante : le corps d’un jeune garçon vient d’être retrouvé dans la propriété d’un politicien, au cœur de la Somme.



Le souci est que le cadavre ressemble trait pour trait au fils de ce politicien, disparu à l’âge de 8 ans dans cette même propriété, mais... vingt-quatre ans plus tôt. Tandis que les gendarmes et le médecin légiste s’évertuent à faire la lumière sur cette étrange affaire, ils se retrouvent à devoir remuer les mystères du passé et leur lot d’incohérences en tout genre.



Au fur et à mesure de l’apparition de nouveaux personnages, les pièces d’un troublant puzzle se mettent en place, invitant le lecteur à tourner la page sans attendre. Le suspense est particulièrement bien mené, notamment dans la première partie. L’ensemble est servi par une écriture fluide et des dialogues convaincants.





Bien que victimes de quelques stéréotypes, les personnages sont attachants ou tout au moins intéressants. Mais le plus grand tour de force de ce polar, c’est sans doute que l’auteur parvienne à rendre crédible son surprenant dénouement.

Élodie Soury-Lavergne







Nicolas Beck – Tombés du ciel – Editions Ravet-Anceau – 9782359736717 – 15 € / ebook 11,99 €