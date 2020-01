Dans la famille Dou, on s'aime comme des fous!

Léon Azatkhanian

Dou fête aujourd’hui son anniversaire. Deux ans, ce n’est pas rien ! Toute la famille lui a réservé une surprise, Grand- Papou, Ton, Tata, Papidou, Mamidou et la cousine Charlotte sont là !Dans la famille Dou, c’est fou comme on s’aime autour d’un bon gâteau au chocolat, d’un cadeau surprise et d’une tournée de bisous.Johan Leynaud a créé un monde tout en douceur et couleurs pastel. Les formes sont nettes, définies tantôt en aplats de couleurs, tantôt par des contours au trait noir et le tout n’est pas sans rappeler un autre univers graphique tout en bonhomie, celui de Jean de Brunhoff, le créateur des aventures de Babar.Conseillé à partir de 18 mois, l’album peut se découvrir plus tôt, en présence des parents bien sûr, à l’âge où bébé prononce ses premiers sons articulés puisque « Dou », comme tous les parents le savent, forme avec « Pa » et « Ma », la sainte trinité syllabique des tout-petits, véritable porte d’entrée dans la langue de Molière.Dou est par ailleurs un investissement durable pour un budget familial toujours plus contraint. Les pages, en fort cartonnage et bords arrondis, paraissent si solides qu’on les imagine pouvoir résister aux assauts d’une horde sauvage de bébés-lecteurs, toutes gencives dehors !Allez, on l’aura compris, nous sommes séduits à la fois par le contenant et le contenu et guetterons la suite des aventures de Dou. Après Dou et son Doudou, Dou s’habille, Dou va à la crèche, Dou va sur le pot (idéal pour être lu avec grand-papa et grandmaman), Dou à la plage ainsi que la présente livraison, nous suggérons à l’auteur un Dou est amoureux, Dou cosmonaute ou Dou fait du ski. À suivre donc…Johan Leynaud - Dou fête son anniversaire - Sarbacane - 9782377312979 - 9.90€