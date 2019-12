Dans la forêt, les voix de la folie

Sa sœur lui avait promis que ce n'était que pour un petit moment. Sa mamie lui avait recommandé d'être sage. Le sergent Wiley l'avait menacé en lui disant qu’il n’avait pas intérêt à s'échapper. Et le Frère Finbar, qui l'avait reçu à Saint Malachi, lui avait dit qu'il ne rentrerait chez lui que lorsqu'il aurait perdu toute trace d’effronterie...Mais à Saint Malachi, au milieu de jeunes enfermés comme lui, Michen n'a appris que des choses cruelles et le psychiatre qu'il voyait deux fois par semaine n'avait certainement pas compensé les mauvais exemples qu'il a ainsi côtoyés, y compris de la part des Frères de Saint Malachi...Alors il s'est enfui. Mais quand il a été repris, c'est vers un centre pour jeunes délinquants qu'il a été dirigé.Des années plus tard, c'est un jeune homme hilare qui tend une main au sergent Wiley par-dessus la haie de la maison de ce dernier. Et devant ce sourire carnassier qui illumine le visage de Michen, le sergent reste sans voix, avec des frissons qui lui parcourent l'échine lorsque Michen disparaît dans un grand rire satanique.Ce roman est, à l'origine, une histoire vraie survenue en 1994 dans un comté d'Irlande.Edna O'Brien s'est largement inspirée de ce fait divers et, changeant (évidemment puisqu'il s'agit d'un roman) les noms des protagonistes, elle livre là une histoire tellement délirante qu'il en est parfois difficile de croire que la réalité a tant pu dépasser la fiction.Bien sûr, les voix qui parlent dans la tête de Michen ne sont que le fruit des extrapolations de l'auteur, mais, compte tenu du dérèglement mental de son personnage principal, elles ne peuvent qu'être d'une extrême proximité avec celles d'un cerveau fragile que la vie et les expériences toutes plus traumatisantes les unes que les autres ont totalement fait exploser.Je ne suis jamais très à l'aise avec ces comportements psychotiques qui m'interrogent autant qu'ils sèment le trouble dans mon esprit plutôt cartésien. Je pense que beaucoup, plus férus que moi de ce genre d'histoire, seront plus réceptifs à ce livre dont je dois reconnaître n'avoir pas vraiment apprécié le contenu. Très certainement parce que, justement, j'ai du mal à admettre une telle débauche d'horreurs dans le quotidien, dans la vraie vie : effrayé par la simple idée que cela puisse exister, j'aurais tendance à occulter la possibilité d'un tel déchaînement de folie. Que voulez-vous : chacun ses travers, ses phobies et ses peurs !Qui plus est, l'écriture, souvent décousue, complètement à l'image du personnage central, m'a autant dérangé que le fond du récit et a donc largement contribué à rendre cette lecture assez difficile pour moi.Je ne recommanderai donc ce livre à personne mais je suis certain que nombreux seront ceux qui, pour cela, me voueront aux gémonies.[NDLR : Edna O'Brien a reçu cet automne un Prix Spécial de la part du jury du Femina pour l'ensemble de son oeuvre]Edna O'Brien, trad. Pierre Emmanuel Dauzat - Dans la forêt - Le livre de poche - 9782253906704 - 7.90 €