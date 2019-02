Dans le dédale des favellas de Rio, (re)trouver sa propre histoire

Lénaïg Le Faou

Pour ses parents et ses camarades de lycée, Ella Black est une jeune fille sans histoire. Mais les apparences sont trompeuses. Ella cohabite depuis son enfance avec Bella, un double maléfique qui l’envahit lorsqu’elle est en colère et la rend violente.Un matin, ses parents l’informent qu’ils doivent tous partir immédiatement à Rio de Janeiro. En sentant la peur de ses parents, Ella pressent qu’il s’agit plus d’une fuite que de tourisme. Dès lors, elle cherche les véritables raisons de ce voyage, jusqu’à débusquer un lourd secret de famille. Sa quête l’entraîne dans les favelas de Rio et la confronte aux dangers extérieurs qui la guettent comme à ses secrets les plus sombres.Ce roman d’Emily Barr, auteure du remarqué Flora Banks, commence comme un thriller presque fantastique et se poursuit dans une veine plus réaliste. Les péripéties qui jalonnent le parcours d’Ella sont pleines de suspense. L’évolution du personnage, du premier amour à la prise d’autonomie et la découverte de ses capacités, intéresseront les jeunes lecteurs. De plus, le cadre original du roman, Rio de Janeiro, est décrit sans exotisme et en évitant les clichés. Le style simple rend le roman accessible dès la fin du collège.Emily Barr, trad. Nathalie Bru - Toute la vérité sur Ella Black - Casterman - 9782203122208 - 16 €