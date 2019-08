ALEXANDRA OURY

Le climat semble déréglé, les animaux se comportent de manière bizarre et les hommes plus encore : « En ce moment, c’est comme si les gens faisaient tout à coup n’importe quoi avec leur vie, comme s’ils avaient envie d’en finir […] Que se passe-t-il avec le regard des adultes ? »Quatre-vingts ans plus tard, le journal d’Aireine est entre les mains d’Achelle, son arrière-petite-fille, bien décidée à fouiller le passé : « Pourquoi les métamorphoses, les disparitions, les anomalies climatiques, tous ces événements étranges qui ont bouleversé la jeunesse d’Aireine ont-ils été oubliés, annihilés ? »Freinée dans ses recherches par une forme d’amnésie rare - « J’ai l’impression d’avoir des souvenirs, mais si je laisse passer quelques semaines, cela s’effiloche, cela file, cela se délite et je ne sais plus » - la jeune Achelle enquête avec obstination. Qu’est devenue Aireine après avoir trouvé refuge à La Clairière, comme l’indique son journal ?Dans un jeu maîtrisé entre le passé et le présent, Dominique Brisson distille un suspense haletant qui fait vaciller les certitudes de son lecteur jusque dans les dernières pages. Menée avec brio, son histoire donne à réfléchir sur la notion de mémoire et de transmission entre les générations.À travers ses jeunes héroïnes, Les Yeux d’Aireine est aussi un bel hommage à l’adolescence et à tous ses possibles. « Nous, nous sommes les jeunes, les rois, les magnifiques, les seuls à vivre dans le présent, à occuper orgueilleusement chaque minute et chaque endroit. » Mais à quel prix ?Dominique Brisson – Les yeux d’Aireine – Syros – 9782748526141 – 16.95 €