De l'amour d'une mère à la mort des enfants

Tommy tue des animaux. Simplement parce qu’il n’est littéralement pas seul dans sa tête. Autant pour le plaisir qu’il en tire que pour la souffrance qu’il occasionne : au lycée, il a servi de bête noire, mais s’est vengé. Des chiens, principalement, qui lui servent de défouloir. Et c’est sur un massacre minutieux bien que frénétique que s’ouvre le roman.

Hayley est une gourde, mais elle a quelques excuses. Au décès de sa mère, dans un accident de voiture, elle n’avait que dix ans. La vie, seule avec son père, ne l’aura pas spécifiquement armée contre l’avenir. Moins encore contre les garçons. Alors que Neil la trompe avec Sidney, cela n’étonne pas même Lindsay, sa meilleure amie. Sauf que Neil devait être le premier…

Norma traîne sa fille, Cindy, littéralement : ce concours de beauté pour petite fille n’emballe personne sauf elle. Mère célibataire, avec trois enfants, elle ne semble pas tirer le diable par la queue, Plutôt la langue, désespérant de parvenir à donner le meilleur à ses enfants. Alors quand Cindy lui échappe, une fraction d’inattention, et qu’une voiture pile, évitant de justesse l’accident mortel, Norma est presque en colère contre sa fille. Lui imposer une pareille humiliation, devant tout le monde.

Graham, lui, est le fils de Norma. Le frère de Cindy. Et celui de Tommy. Graham voudrait partir à New York. Sa mère ne semble pas ravie.



En croisant le chemin de cette famille, Hayley est surtout victime d’une panne mécanique : le réservoir d’eau qui est percé. Bloquée, jusqu’aux réparations, elle qui partait pour un ultime entraînement avant un concours de golf. Le sport que sa mère aimait tant. Mais les voix et les ténèbres que redoutent tant Tommy auront raison d’elle…

Tout démarre dans ce roman avec la subtilité d’un 38 tonnes, et les clichés les plus éculés qui soient. Et les lieux communs des quatre ou cinq premiers chapitres font redouter les 700 pages à venir. Ce serait une grave erreur que de s’y arrêter, parce qu’ils s’imposent comme une nécessité du récit. Du plus loin on prend son élan pour sauter, on parvient à plonger dans le plus terrible de l’angoisse.

Et pour le coup, le résultat est stupéfiant : ce qui se trame ici est littéralement horrible, inhumain — le désespoir et la folie contre lesquels on ne peut presque rien faire. Car plus on avance, plus les squelettes sortent du placard, cortège macabre pour accompagner l’horreur, voire l’insupportable. Mais notre époque est ainsi faite que l’on a déjà entendu ces histoires tant de fois : comment une de plus pourrait-elle soulever le cœur ?

C’est ici que le sens du cauchemardesque de Jérémy Fel intervient. Avec patience, le lecteur traverse les strates de l’histoire ; le temps va et vient, entre réminiscences et présent décomposé. Chaque chapitre pose une pierre à l’édifice, destins torturés et tortueux, où rien ne sera épargné. Rien.

Épuisant, ce roman laisse littéralement vidé à sa lecture — sans d’ailleurs répondre à la question qu’il pose. Pour protéger ses enfants, quand ils ont commis l’irréparable, que peut faire une mère ?

Jeremy Fel – Helena – Rivages – 9782743644673 - 23 €



