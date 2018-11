De l'art subtil des crimes étranges : le polar suranné vous salue bien

BD - Chapeau en feutre, costume élimé, l’inspecteur Gould est le meilleur enquêteur de tout Diablerouge. Mieux : aucune affaire ne lui résiste. Taux d’élucidation : 100 %. Mais une vague de délits singuliers va forcer notre super flic à s’interroger sur son métier, et plus généralement sur la justice elle-même.

Un flic qui résout toutes ses enquêtes ne serait-il pas une caricature de lui-même ? Et élucider un crime, est-ce vraiment servir la justice ? Quand on est un personnage de bandes dessinées, on ne se pose pas ce genre de questions. Sauf dans celles de Matt Kindt, l’auteur remarqué de Super Spy et de L’Histoire secrète du géant (Futuropolis).



Alors que le lecteur plonge dans cet album comme dans un recueil d’histoires feuilletonnesques qui pourraient se suffire à elles-mêmes – celle de cette jeune fille voleuse de chaises, de ce voyeur obsédé par les jambes des femmes –, il prend peu à peu la mesure de l’ampleur du projet. Et si tout était lié ? Et si chacun de ces « crimes étranges » nous racontait quelque chose de bien plus crucial ? Un mystérieux dialogue sans images, en forme d’interlude, nous mène sur cette piste. Mais qui tire les ficelles ?



Construit comme un hommage aux policiers des années 1960, Du sang sur les mains n’en est pas moins extrêmement moderne dans sa forme. Kindt y alterne les techniques avec fluidité, passant de l’aquarelle au crayon de couleur, dans une construction dynamique qui sait aussi bien utiliser les cases traditionnelles que les faire éclater, jouant de faux collages ou modifiant le sens de lecture.



Les teintes sont passées et donnent à l’album un parfum nostalgique qui fait tout pour endormir le lecteur afin qu’il ne réalise pas tout de suite à quel point il a entre les mains un livre audacieux, au scénario machiavélique, qui en laissera plus d’un bouche bée.

Grégoire Courtois,

Obliques (Auxerre)







Matt Kindt, trad. Céleste Desoille - Du sang sur les mains ; de l’art subtil des crimes étranges - Monsieur Toussaint Louverture - 9791090724259 - 24,50 €