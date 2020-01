De l'autre côté du tableau : redécouvrir ses racines

Julien Dollet

Le Louvre Lens n’est pas en reste et propose une rétrospective de la peinture polonaise du XIXe siècle, réunissant quelque 120 toiles des plus grands maîtres polonais, parmi lesquelles les œuvres de Leon Wyczółkowski ou encore Jan Matejko.Le pari du Louvre Lens est audacieux, car si l’installation des familles dans le bassin minier a apporté patronymes, culture, gastronomie, folklore…, les beaux-arts avaient très peu de place dans la vie quotidienne de ces ouvriers.Avec son album jeunesse De l'autre côté du tableau, édité en complément de l’exposition, le Louvre Lens réussit un autre pari : celui de faire redécouvrir les racines artistiques de la culture polonaise aux 2e, 3e, voire 4e générations de descendants des premiers migrants, tout en s’adressant au jeune public.Produit sous la forme d'un cahier, De l’autre côté du tableau est un recueil de dix contes écrits par Niels Thorez et illustrés par Julien Martinière s’inspirant de dix œuvres de l’exposition. Et le résultat est surprenant, créant une profondeur narrative et un dialogue vivant entre les artistes d'hier et d'aujourd'hui qui réinterrogent l’œuvre initiale.Conçu et conduit avec brio par l’éditrice Cyprienne Kemp des éditions Obriart, ce beau livre a été pensé pour le plaisir des enfants. À l’art du conte de Niels Thorez et aux illustrations envoûtantes de Julien Martinière se réfléchissent les œuvres originales analysées et contextualisées, permettant aux petits et grands d’en découvrir davantage sur les grands maîtres polonais.Comble du plaisir, certains dessins n'ont volontairement pas été mis en couleurs afin que chacun puisse entrer entièrement en dialogue avec les artistes.À cette question que l’on se pose tous quand on franchit les portes d’un musée avec un enfant : « Comment lui parler d’une œuvre de maître ? », le Louvre Lens propose ici un beau livre ludique qui questionnera les enfants et ravira leurs parents.Niels Thorez (texte), Julien Martinière (ill.) - De l'autre côté du tableau - Editions Louvre Lens - 9782368380581 - 14,90 €