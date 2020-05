De l'embarras au choix, suivre au hasard la ligne rouge

Maëlle Ubico



Romane Lefebvre - De l'embarras au choix - Cotcotcot éditions - 9782930941127 - 15,50 €

Tout commence dans une petite maison perchée sur une colline. À l’intérieur, dans un environnement grisâtre, Maurice est à moitié recroquevillé sur son lit, entre tristesse et ennui. Mais l’arrivée soudaine d’une bien étrange ligne rouge, qui se glisse jusqu’à lui en passant sous la porte, ne va pas manquer de piquer sa curiosité.Notre héros prend son courage à deux mains, quitte sa maison et se retrouve vite dans l’embarras : la ligne rouge qu’il suivait s’est dédoublée. Quel chemin suivre ? Il tire alors à pile ou face, laissant le hasard décider de la suite de son aventure.Nul doute que chacun d’entre-nous se retrouvera facilement en Maurice, petit personnage doux et attachant, constamment confronté à des choix qu’il cherche à fuir.À seulement 20 ans, Romane Lefebvre, illustratrice originaire de la région lilloise, a déjà un style graphique bien à elle, évoluant dans un univers très coloré, travaillant souvent avec les couleurs primaires.De l’embarras au choix, son premier album jeunesse, est en fait son projet de fin d’études à l ’École supérieure des arts Saint-Luc, à Liège, dont elle sort diplômée en 2019. Lorsqu’elle présente son travail en fin d’année, la directrice de CotCotCot éditions, alors membre du jury, lui propose de publier son album. Voilà qui est fait quelques mois plus tard, pour le bonheur des petits et des grands, qui pourront parcourir ensemble les pages de ce livre presque tout en images.Le texte final, composé majoritairement de verbes, complète les illustrations des pages précédentes et leur donne une autre lecture. Le résultat est à la hauteur et nous invite à porter un nouveau regard sur ce qui nous entoure.