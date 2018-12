De la Polynésie aux Hauts de France, suivre le petit bouton de nacre

Athénaïse Merriaux

Trois histoires qui balancent entre langueur et tension ; sensualité et froideur ; justice et déloyauté ; qui caressent une joue du lecteur et égratignent l’autre. Trois personnages qui touchent du bout du doigt les inégalités, les discriminations, et croisent en filigrane l’intime et le politique.Dans un récit à la charpente astucieusement circulaire, qui tourne autour d’un Petit bouton de nacre issu de l’huître du Pacifique, l’autrice coud la naissance d’une conscience éminemment féministe, sociale et environnementale. Elle compose un roman d’initiation sur trois générations.Alternance de temps forts et faibles, intensité, altérations, le roman travaille habilement son rythme. Parfois pressées, les phrases savent aussi rouler comme s’enroulent les vagues de l’océan. Sans fin, haletantes. Elles créent chez le lecteur un serrement de cœur et le renvoient d’un coup à ses propres vécus émotionnels, sentimentaux. Et charnels.À mots subtils et toujours dans la réserve, l’autrice épand le long de ses 96 pages les arômes capiteux et troublants de l’atoll des Tuamotu ou les odeurs de l’usine du nord, acides. Elle répand surtout le parfum iodé de l’huître, véritable personnage à elle seule, réputée protectrice et bienveillante. Ella Balaert répond au défi qu’ont lancé les éditions Cours Toujours pour sa jeune collection « La Vie rêvée des choses » : une fiction courte qui met en scène un objet du Nord de la France. Voilà une jolie manière pour l’éditrice, l’autrice… ou le lecteur d’affirmer son attachement au patrimoine régional.Alors, le bouton de nacre, un produit des Hauts-de-France ? Vraiment ? Oui il l’a été. La petite ville de Méru, dans l’Oise, en était la capitale mondiale.Quel joli texte !Elsa Balaert - Peztit bouton de nacre - Editions Cours toujours - 9782954636283 - 14 €