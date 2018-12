De Lausanne à Téhéran, la confusion des sentiments

ROMAN FRANCOPHONE - Parcourant les multiples frontières entre Orient et Occident, femme et homme, jour et nuit, blanc et noir, Cécile Ladjali met en scène dans Benedict le dualisme qu’inspirent les contraires et le nécessaire dépassement des genres.

Enseignant la littérature comparée et se partageant entre les universités de Lausanne et de Téhéran, Bénédict(e) est une figure singulière qui incarne pourtant l’universalité.

Enfant d’une mère iranienne et d’un pasteur suisse, cette personnalité insolite a grandi entre l’Orient et l’Occident.



Androgyne et persuadé que les frontières, quelles qu’elles soient, ne devraient pas exister, Bénédict(e) rappelle la condition première de l’être humain qui appartient à un tout. L’humanité se construit par l’union de ces différences, en chacun de nous converge le masculin et le féminin. En définissant des cases pour tout, l’homme a perdu l’essentiel : l’immense beauté du métissage. Nous ne sommes au fond que le fruit de racines diverses, de couleurs qui se confondent, d’expériences et d’opinions qui s’influencent l’une l’autre.



Dans un climat global de rejet de l’autre, de féminisme montant pour reconnaître l’égalité des sexes, Cécile Ladjali appelle à retourner à la source de cette universalité première que seul l’art peut encore atteindre, et dont Bénédict(e) serait l’incarnation.



L’auteure réalise une magnifique synthèse qui montre que la perfection, la beauté et la paix sont atteignables à travers les mots, la poésie, la littérature. Bénédict(e) est une héroïne/un héros à part entière qui dénonce la dégradation des rapports humains dans une époque où la plupart des individus ne sont pas encore prêts à l’entendre ni à l’accepter.



Prose poétique et engagée, Bénédict est un roman de la réconciliation qui s’attache avec grâce et courage à remettre en cause les fondements de nos sociétés. Un livre délicat qui souffle le changement.





Clémence Plumier,

Point Virgule (Namur)





Cécile Ladjali - Benedict - Actes Sud - 9782330092405 - 20,80 €