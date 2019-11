De pierre et d'os : le féminin sacré au creux de la glace

Le jour où la glace se brise, Uqsuralik est à l’aube de sa vie de femme. Séparé de sa famille par une fracture béante, forcée hors du cocon familial, le lien est littéralement coupé par la banquise qui n’a su résister. Dernier geste d’amour filial, son père, qui lui a tout appris, lance les dernières armes dont elle aura besoin pour survivre seule sur son îlot de glace. Peau d’ours, harpon, maigre réserve de graisse et talisman en dent d’ours en souvenir, en cadeau d’adieu. Comme pour se faire pardonner, le destin, lui, offre à la jeune femme les meilleurs chiens de son père, dont une femelle, Ikasuk. Commence alors le voyage d’une vie, de sa vie.Après des débuts tumultueux, à braver le brouillard, la solitude, et la faim, Uqsuralik comprend qu’elle doit aller de l’avant et apprendre à faire seule ce qui a jusqu’alors toujours été fait pour elle. Illustration littérale et littéraire du franchissement de la frontière entre l’enfance et l’âge adulte, le roman débute sur ce départ. La route sera longue, traversant tour à tour psyché, corporalité, et bien entendu paysages arctiques et désertiques, de danger en émerveillement, d’échec en réussite, de croyances en révélations, son chemin sera semé de rencontres.Hostile ou amicale, salvatrice ou quasi fatale, la jeune Inuit apprend et avance comme sur la banquise, à pas prudents, attentive aux chants de la glace, des icebergs et des saisons. Aller à la rencontre de soi, de l’autre, traverser le brouillard, chaque étape prend vie sous les yeux du lecteur dans un autre langage, selon d’autres rites. On redécouvre tour à tour, l’amour, l’accouchement, le viol ou encore les règles, qu’Uqsuralik doit nommer alors qu’elle ne les connaît pas, ne les comprend pas. Orpheline, elle est sa seule guide parfois visitée par les esprits ancestraux et autres habitants de la banquise.« Tu es déjà quelqu’un d’étrange, à mi-chemin entre l’homme et la femme, l’orpheline et le chasseur, l’Ours et l’Hermine... Qui sait ce que tu peux encore devenir ? »Étapes physiques et symboliques, échappées chamaniques et révélations divines, guidées par les esprits et les vies antérieures de ceux qui l’accompagnent et l’habitent, Uqsuralik se construit. D’enfant à un peu plus qu’humaine, à chamane, elle confiera à la glace sa propre descendance. Sa fille Hila héritera aussi de cette puissance féminine hors du commun.D’une écriture simple, fluide et franche, Bérengère Cournut va droit au but avec une authenticité déconcertante. Chapitre après chapitre, entrecoupé de chants, c’est toute la poésie d’un autre langage qui est mise en œuvre pour décrire une autre réalité partageant pourtant le même monde, à l’autre bout du globe, dans un tout autre paysage. L’auteure n’a pas peur des mots et des actions aussi crus qu’ils ont besoin de l’être pour dépeindre la vie et les traditions des autres. Avec une justesse teintée de sa propre plongée dans les fonds documentaires du Muséum d’Histoire naturelle, elle fait entendre le pouvoir silencieux de ce peuple des glaces.De Pierre et d’Os - Bérengère Cornut - Le Tripode - 9782370552129 - 19€