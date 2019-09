Découvrir la Grèce et ses mythes, labyrinthiquement

< >



L’Antiquité, ses légendes, comme jamais : Le Fil d’Ariane emporte l’imaginaire du lecteur vers les cotes de la Crète, avec à l’image la terrible créature qui errait dans le dédale, dévorant les enfants d’Athènes par lots de quatorze chaque neuf ans. Autrement dit, il avait dû apprendre les règles de la salaison.Mais ce fil est avant tout celui de la mythologie, d’innombrables récits dans lesquels se perdre sans fin, rebondissant de héros en aventures et de territoires en nouvelles légendes. Mais on y découvre bien plus : en parcourant les rues d’une ville grecque, ou encore les théâtres antiques, les Jeux olympiques — toujours sous une forme d’opulence outrancière, qui donne ce sentiment labyrinthique.Quelque part, on ressent cet effet de Où est Charlie ? à traquer les détails dans l’ensemble de la page, que ce soit lors d’une bataille navale, ou sur l’extraordinaire double page des Forges d’Héphaïstos.Richement illustré, mais également très fourni en explications, commentaires et description, ce livre est une invitation à renouer avec la Grèce antique, à se perdre dans les mythes et la vie quotidienne, pour redécouvrir l’histoire d’un peuple et de ses coutumes.On a le sentiment des Tableaux d’une exposition de Moussorgsky qui se dessine : chaque saynète est accompagnée, en fin d’ouvrage, de précisions historiques — un peu plus de texte et moins d’images, pour comprendre et découvrir. Un bestiaire est même fourni pour explorer les monstres fantastiques qui illustraient l’imaginaire grec.Une splendeur d’intelligence et de finesse.Jan Bajtlik, l’auteur, est né en 1989 en Pologne et a été diplômé de l’Académie des beaux-arts de Varsovie en 2013. Il travaille pour de nombreux journaux et magazines tels que The Time Magazine, The New York Times, Libération et de nombreux autres en Pologne.Il a reçu plusieurs récompenses internationales notamment au Japon et au Mexique. Il a remporté trois fois le Skopje International Poster Festival et a été récompensé par une bourse du ministère de la Culture de son pays.Jan Bajtlik, trad. Lydia Waleryszak – Le fil d’Ariane, mythes et légendes – La joie de lire – 9782889084845 – 24,90 €