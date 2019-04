Dernières nouvelles de Sapiens : généalogies métissées

En premier lieu, on ne sait plus très bien à quel moment il est arrivé, puisque son apparition en Afrique de l'Est il y a environ 200.000 ans est contredite par de récentes datations qui le disent bien plus vieux et surtout beaucoup plus largement disséminé sur tout le continent africain !Quant à sa dispersion hors de l'Afrique, jusqu'à présent évaluée à quelques 80.000 ans, la voilà contredite par des découvertes bien plus anciennes en Chine !Et si on parle de ses métissages, force est de constater que notre susdit Sapiens n'a pas hésité à regarder à droite et à gauche pour vérifier s'il n'y aurait pas quelques gênes disponibles chez d'autres Homo dont il pourrait tirer bénéfice… en se mélangeant !Forte de ces constatations, pour certaines déroutantes tant elles impliquent de reconsidérer d'anciennes certitudes (fort heureusement, n'en déplaise à certains que cela défrise, le point de départ reste l'Afrique...), Silvana Condemi, avec l’assistance de François Sabatier, a pris le soin de nous brosser une mise à jour du tableau actuel des connaissances bousculées.Elle, paléoanthropologue, et lui, journaliste, ont ainsi réussi, malgré un sujet un peu ardu, à écrire en commun un livre assez accessible qui permet à tout un chacun de faire un point d’étape sur un dossier objet de fortes discussions.Point invariant par rapport aux certitudes antérieures, l'essai confirme l’évolution à partir d'un ancêtre commun, primate, qui est descendu de l'arbre pour explorer la steppe dans laquelle il a fini par comprendre que, s'il voulait voir quelque chose au-dessus des herbes hautes, il valait mieux s’accommoder avec la station debout...Ce qui a entraîné d'une part des modifications morphologiques importantes, notamment au niveau du squelette, mais également des variantes nombreuses qui semblent bien avoir conduit, comme Dame Nature sait si bien le faire, à un foisonnement d'espèces aux caractéristiques proches dont nombre a effectivement disparu. Pertes et profits sur le long terme !!!Ce qui me gêne le plus, dans ces présentations d'évolutions multiples et apparemment désordonnées, c'est que les paléoanthropologues semblent n'avoir pas fait « généalogie » en première langue ! En effet, quand on tente d'établir son propre arbre généalogique, sauf adoption (ou errements copulatifs), on établit des filiations dont la ligne matriarcale, au moins, est une certitude.Là, comme je l'avais éprouvé à l'entrée du Musée de la Préhistoire aux Eyzies, en Dordogne, la présentation des « espèces humaines et pré-humaines au cours du temps » (illustration 5, p 23) relève clairement plus de la multiplication des générations spontanées (quasi créationnistes) que d'une filiation véritable – qu'elle soit avérée ou hypothétique.Au-delà de ce coup de sang très personnel, cette lecture reste particulièrement instructive (en attendant une mise à jour qui, à la vitesse où se chamboulent les connaissances, ne devrait pas nécessiter plus de 3 ou 4 années...) notamment quant aux démarches intellectuelles d’analyse utilisées sur les sites de fouilles (et, ensuite, en laboratoire). Et très intéressante pour tenter de nous situer sur notre Planète Bleue.Vous laissant le plaisir de toutes ces découvertes par votre propre lecture, je m’arrêterai sur les conclusions. Si je n'ai aucune compétence pour qualifier celles à caractère scientifique exposées dans l'ouvrage que je prends donc pour argent comptant en attendant, peut-être, de nouveaux revirements, je mets largement en doute les extrapolations plus philosophiques quant à la « sagesse » présumée de Sapiens et au fait que les changements qu'il apporte à la vie sur terre ne seraient « encore que peu évidents ».La foi placée dans le système numérique planétaire et l'usage que nous en ferons méritent tellement de bémols qu'il est encore plus hasardeux de faire des paris sur ce sujet que sur la filiation de Sapiens et de terminer cet ouvrage sur une telle note.Silvana Condemi et François Savatier - Dernières nouvelles de Sapiens – Flammarion – 9782081427129 – 12 €