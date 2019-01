Derrière les murs, les assauts de la furie du monde

Laura Jousset

Personnage connu dans toute la Bretagne, Jeanne Devidal, celle qu’on appelait “ la Folle de Saint-Lunaire ” et qui fut sa vie durant mise au ban de la société, est racontée ici dans toute sa complexité : sa tristesse, sa solitude et sa peur panique qui lui ont fait bâtir cette maison-forteresse, bric-à-brac de récupération et d’ordures, mirador derrière lequel elle se retranchait, s’emmurant volontairement pour se soustraire aux violences du monde et des hommes qui, lui infligeront tristesse et violences.Mais les murs des maisons, comme ceux de l’esprit, finissent par se lézarder, se fissurer devant la violence des assauts, qu’ils soient naturels (c’est une tempête qui détruit sa forteresse) ou de la main de l’homme (torturée pendant la Seconde Guerre mondiale, puis soumise aux électrochocs en hôpital psychiatrique).C’est alors la peur qui prend place, la paranoïa, et l’enfermement n’est plus seulement dans la maison, il est dans le chagrin et la solitude immenses de cette femme qui avait perdu tous ceux qui lui étaient chers.Il fallait tout le talent et la sensibilité de Fabienne Juhel pour redonner vie à ce personnage fascinant. Avec tendresse et beaucoup de respect, l’auteure réhabilite celle qui était finalement devenue une attraction touristique et même un mythe régional, et pourtant était juste une femme seule.Fabienne Juhel - La femme murée - Editions du Rouergue, La Brune - 9782812616051 - 18,80 €

