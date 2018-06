Des insoupçonnables vertus du jus d'endives...

Editeur : Ravet-Anceau

Genre :

Total pages : 96

Traducteur :

ISBN : 9782359736458



La folle aventure de Marty

de Emmanuel Prost

Une intrigue à lire dès 9 ansMarty Lockwood, neuf ans un quart, vient d’emménager à Sallaumines. Une petite ville tranquille ? Pas si sûr ! Dès son arrivée, le garçon assiste à une bagarre entre deux clans rivaux étudiant dans des écoles différentes. Marty se rallie aux sympathiques Araignées Centrales qui l’accueillent avec joie. Mais, un peu plus tard, rebelote : un événement incroyable vient déranger sa quiétude. Certains monuments emblématiques de la ville ont disparu. Puis c’est au tour de l’école de se volatiliser. Comment est-ce possible ? Qui les a effacés du paysage ? En enquêtant, Marty et les Araignées Centrales découvrent une réalité surprenante. Pourront-ils redonner à leur ville son visage d’autrefois ?Ce roman jeunesse propose une enquête passionnante autour de mystérieuses disparitions, pour le plus grand plaisir des lecteurs !EXTRAIT– Alors, tu en es ? l’interroge Léo.Marty se sent hypnotisé. Devant les yeux bleus de Léonie et son sourire éclatant, il sait déjà que quoi qu’elle lui demande, il sera incapable de le lui refuser.Il s’avance pour venir compléter la pyramide de mains.– J’en suis !Et c’est au moment où la sonnerie retentit qu’Abdel, le nez tourné vers le ciel, clame aux nuages présents pour officialiser leur union cette devise que lui seul était capable d’improviser dans la seconde.– Attention, forces du mal, car voilà les Araignées Centrales !À PROPOS DE L'AUTEURNatif de Roanne dans la Loire, Emmanuel Prost est resté Ligérien jusqu’à ses 20 ans. Son parcours le conduit ensuite dans le nord de la France et il s’installe à Sallaumines (Pas-de-Calais) où il vit toujours aujourd’hui. Ses romans apparaissent aujourd’hui comme autant d’hommages tendres, émouvants et sincères de l’histoire de sa région d’adoption et de sa population. La folle aventure de Marty est son premier roman jeunesse.

