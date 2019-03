Des loups et des hommes, enquête sur le grand retour

Les restes de l'animal, ramenés dans les locaux du Parc, sont rapidement identifiés comme ceux d'un loup : une confirmation du pressentiment issu d'observations récentes effectuées par les gardes du Parc. Après des années de disparition suite à une éradication forcenée, le loup, en catimini, venu depuis l'Italie, est de retour dans les Alpes.Vingt-cinq ans plus tard, Caroline Audibert prend son bâton de pèlerin et tente une incursion dans le monde mythique de cet animal dont le retour a déclenché un affrontement irréductible entre les pro et les anti, entre les partisans d'une nouvelle éradication et ceux d'une protection totale.Un affrontement qui peine à trouver la voie du Juste Milieu et où les arguments des uns et des autres semblent devenus irréconciliables.C'est pourtant cette voie du Juste Milieu que Catherine Audibert a essayé de découvrir et de nous faire découvrir à notre tour en menant une enquête mêlée d'écoute et d'observation sur tous les fronts de ce sujet polémique.Une voie qui ressemble beaucoup à celle explorée déjà par Baptiste Morizot avec son livre Les Diplomates Une voie qui recherche ce point fragile où doit s'établir un équilibre entre les visions extrêmes, entre les exigences des parties.Nous avons maintenant tellement d'évidences qui montrent combien nos actions, volontaires ou pas, directes ou pas, objectives ou pas, ont eu des conséquences sur la diversité biologique ; au sein de ce milieu vivant dans lequel nous évoluons, en tout état de cause, une nouvelle disparition du loup n'est plus une option crédible.Force est de constater que nous ne savons pas reprendre à la volée, pour les contrôler, les déséquilibres que nous créons, quand nos efforts pour apporter des remèdes au mal que nous constatons ne sont pas encore pires que le mal lui-même. Les interactions de tous les participants au monde du vivant sont d'une complexité bien plus grande que les modèles que nous tentons de concevoir pour les simuler, et qui restent bien loin de les prendre exhaustivement en compte.Le loup est revenu.Naturellement, confirme-t-elle sur la base des recherches effectuées sur les animaux (et sur leurs traces laissées) qui ont fait l'objet de prélèvements et d'analyses. Ils n'ont pas été ré-introduits. Ils ont trouvé le chemin seuls. Depuis l'Italie. La souche italienne est avérée et la dispersion de ces loups issus des Abruzzes s'effectue dans tous les interstices que nous n'occupons pas (ou plus).A ces endroits de frottements de territoires, le contact est rude et les frictions sont inévitables.Pourtant, ils ne sont plus exceptionnels les bergers qui ont pris la mesure de cette cohabitation et qui franchissent le pas pour trouver les bons moyens de délimitation des territoires pour que le loup entende le message de « territoire interdit ». Comme Baptiste Morizot l'a bien démontré dans son livre où il rapporte les comportements de territorialité que les meutes appliquent les unes par rapport aux autres. Un message parfaitement assimilé et compris par tous les membres de toutes les meutes qui savent ce qu'ils encourent en cas de transgressions.Trouver le bon langage. Trouver la bonne communication.Le retour du loup s'est effectué en catimini et beaucoup restent suspicieux quant à sa possible réintroduction, même si les nombreux suivis, réalisés à ce jour grâce à des animaux munis de balises, montrent la capacité hors du commun de déplacement d'individus isolés, ce qui ne laisse, objectivement, aucun doute sur une dispersion naturelle depuis le foyer italien.Il est difficile, et c'est une réussite de Catherine Audibert dans son livre, de conserver une objectivité dans l'analyse de ce dossier particulièrement sensible, polémique et malheureusement politique : il est tellement facile de mettre de l'huile sur le feu d'un côté comme de l'autre.Elle ne le fait pas ! Elle écoute les uns et les autres et tente une synthèse. Celle du Juste Milieu. Qui n'est pas audible pour et par tous aujourd'hui mais qui est le normal chemin à prendre au regard de notre impact sur notre environnement.En tous cas, ce chemin ne peut être celui de bouleversements dans les chaînes trophiques (dommageables pour l'ensemble des êtres humains au bout du compte) que permettraient l'industrie chimique ou celle de l'armement.Où sont les hirondelles de mon enfance alors que les moustiques m'empêchent aujourd'hui de profiter de mon jardin en été ? Pourquoi les sangliers sont-ils devenus les fléaux de l'agriculture comme les chevreuils le sont des forêts ?Le loup assume une place que rien ni personne n'assure comme lui. Nous devons négocier avec lui le modus vivendi de notre cohabitation.Caroline Audibert – Des loups et des hommes – Plon, Collection Terre Humaine - 9782259268196 - 24.90