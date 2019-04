Deux soeurs de David Foenkinos, ou l'art délicat de la rupture

Mais la cohabitation, dans un si petit espace, pourrait vite se révéler pernicieuse...Mathilde est une belle jeune femme, d’un naturel enjoué et positif. Elle est douce, solaire, et aime par-dessus tout son métier d’enseignante. Professeure de français dans un lycée, Mathilde transmet sa passion de la littérature — notamment l’œuvre de Flaubert — avec ferveur et joie. Seulement l’absence d’Étienne occupe peu à peu toute la place en elle, jusqu’à devenir palpable puis insoutenable.Chaque détail, chaque lieu, ramène à l’homme aimé et le souvenir de leur union passée. La raison de son départ ajoute à la douleur de Mathilde une détresse sans nom qu’elle ne sait comment apaiser. La peine est si forte que sa vie finit par lui échapper totalement, pour dériver vers un avenir sombre et incertain.L’aide de sa sœur est précieuse. Agathe s’occupe de sa petite sœur comme de son enfant et n’hésite pas à lui offrir un toit au moment critique — Mathilde n’ayant plus aucune notion ni la moindre emprise sur le quotidien. Son mari Frédéric se montre tout aussi bienveillant que sa femme envers sa belle-sœur. Mathilde éprouve toutefois un certain dégoût pour cette gentillesse dégoulinante ; va alors naître chez elle une jalousie à l’égard du couple, et plus particulièrement dirigée vers sa sœur — soi-disant prédestinée au bonheur.Un lien inattendu va cependant se tisser avec sa nièce, enveloppant Mathilde d’une douceur nouvelle. L’envie commencera à poindre du côté de la mère. Et l’équilibre du foyer s’en voit tout de suite menacé... David Foenkinos signe un roman déconcertant sur les affres de l’amour et le caractère insidieux de certains liens fraternels. Il dresse le portrait authentique d’une femme en souffrance, complètement déconnectée du réel ; le personnage de Mathilde est d’une force inouïe et son déclin n’en est que plus bouleversant.Dès les premières pages, le lecteur est absorbé par un chaos d’émotions qu’il éprouve au plus près de son corps, allant même jusqu’à partager la douleur profonde et infinie de la jeune femme. C’est fulgurant, instantané.Une rupture amoureuse, aussi banale soit-elle, peut hélas changer un individu jusqu’à la moelle. Mathilde fait l’expérience de cette métamorphose sans en avoir pleinement conscience, comme un spectateur, comme étrangère d’elle-même. L’auteur s’empare de façon tout à fait juste du mal-être à la fois physique et psychologique de la protagoniste.Son écriture est d’une élégance et poésie folles ; c’est tantôt langoureux, tantôt âpre ; parfois ironique, mais souvent acide.David Foenkinos donne ainsi un véritable visage au déchirement, à la solitude, faisant de ces sentiments si intimes quelque chose d’universel et on ne peut plus effrayant. Car de la tristesse et de la peine peuvent découler la colère puis la jalousie, sentiments dévastateurs qui gangrènent même les liens du sang, pourtant si solides. Deux sœurs est un roman à la saveur indélébile dont l’issue s’avère redoutable.David Foenkinos – Deux soeurs – Gallimard – 9782072841842 – 17€