Devenir adulte, toujours trop tôt, trop fort, trop vite

Editeur : Michalon

Genre :

Total pages :

Traducteur :

ISBN : 9782841868605



Ta vie en éclats

de Plana Radenovic

Aussi loin que remontent ses souvenirs, Plana a toujours vu sa mère vivre à cent à l'heure. Ainsi s'égrènent les scènes, prémices de la folie à venir mais qui, sous le regard d'une fille qui n'a jamais cessé d'aimer cette mère excentrique, donnent la mesure de toute sa fantaisie et sa liberté. Des amours contrariées, la perte de son travail, l'ennui, la dépression qui affleure, l'alcool et les médicaments auront peu à peu raison de cette femme intelligente et sensible, véritable héroïne romanesque. À la suite d'une crise de folie, elle est internée. Suivront des années entre la rue, les foyers et l'hôpital, de Paris à Évreux, jusqu'à l'arrêt cardiaque qui l'emportera en 2015. D'une mère originale à une mère marginale, il n'y a qu'un pas, que Plana a décidé de ne pas franchir. Elle livre un récit intime et drôle, qui traduit toute la complexité des sentiments éprouvés � honte, culpabilité, tendresse, pardon � et sonne avant tout comme une vibrante déclaration d'amour.

J'achète ce livre grand format à 15 €

J'achète ce livre numérique à 10,99 €