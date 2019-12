Dévorer l'Histoire de France et de ses cuisines à pleines dents

Cette histoire de France et de la gastronomie est étudiée de façon chronologique, du vin gaulois, pardon, romain en passant par le miel de Charlemagne ; les cathares végétariens, le Grand Schisme d’Occident et le Châteauneuf-du-Pape ; le sel de Guérande et l’histoire de la gabelle ; le sucre, Nantes et la traite négrière ; monsieur Parmentier et la pomme de terre ; Wagner et La Vache qui rit et bien d’autres anecdotes culinaires qui viennent mettre en lumière de grands faits historiques.Car ne nous y trompons pas, il s’agit bel et bien d’un vrai livre d’histoire qui distille certes, avec souvent une petite note d’humour voire de légèreté, de précieuses informations sur nos plats et ingrédients les plus emblématiques, mais reste extrêmement précis en ce qui concerne les faits historiques. Il suffira de se plonger dans la bibliographie pour s’en convaincre, même s’il faut tout de même rappeler que « L’État c’est moi ! » attribuée à Louis XIV est une citation apocryphe.Gageons que cette Histoire de France à pleines dents de Stéphane Hénaut et Jeni Mitchell, publiée chez Flammarion, aurait fortement intéressé le grand diplomate et opportuniste Charles Maurice de Talleyrand-Périgord qui dût, entre autres, à sa capacité de bien régaler ses invités de survivre à la Révolution jusqu’au Traité de Vienne de 1815, où d’après le Prince de Ligne (autre survivant opportuniste) « le congrès danse beaucoup, mais il ne marche pas » lors des nombreux « banquets, concerts et bals » donnés par le stratège.Au fait, saviez-vous que le Cognac n’existerait pas sans les contributions des Gaulois qui ont inventé le tonneau en bois, sans les Romains qui ont implanté des vignes sur le territoire, sans les Arabes qui améliorèrent les techniques de distillation, sans Aliénor d’Aquitaine, reine de France puis d’Angleterre, qui fit beaucoup pour son rayonnement européen et sans les Hollandais qui en furent de grands consommateurs et firent tout pour l’importer. Stupéfiant non ?Stéphane Hénaut & Jeni Mitchell, trad. anglais Clotilde Meyer et Lucie Modde – Histoire de France à pleines dents – 9782081452060 – 23,90 €