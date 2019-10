Dora Bruder : la lancinante errance des mémoires

« PARIS. On recherche une jeune fille, Dora Bruder, 15 ans, 1 min 55 s, visage ovale, yeux gris-marron, manteau sport gris, pull-over bordeaux, jupe et chapeau bleu marine, chaussures sport marron. Adresser toutes indications à M. et Mme Bruder, 41 boulevard Ornano, Paris. » Cette annonce à Paris-Soir devient très vite une obsession, d’abord pour le narrateur, et enfin pour nous, lecteurs, qui nous lançons sur les traces de la jeune fille.Qui est-elle ? Que lui arrive-t-il ? Page après page, nous voilà compagnons de voyage à scruter les lieux qui auraient pu garder ne serait-ce qu’une seule trace de celle « qui avait le monde contre elle ». Le narrateur s’obstine à réunir de maigres informations : il épluche les archives, récolte des témoignages. Et à travers cette enquête, la période trouble et cruelle trouve un écho dans son histoire personnelle : les paniers à salade, sa relation violemment silencieuse avec son père, sa fugue en 1960 dans « un monde redevenu inoffensif ».Patrick Modiano mêle alors les époques avec adresse, celle de l’Occupation bien sûr, les années quatre-vingt, mais aussi cette année 96, date à laquelle le narrateur écrit son livre. Un tourbillon d’époques où tout se confond et se fait écho, où la sordide vérité transparaît en filigrane.Joli Paris, capitale adorée, plaque tournante de la politique de déportation antisémite, ville aux mains sales, aux murs sanglants. De l’infinie mélancolie d’un temps qui n’est plus, découle alors un combat contre l’amnésie collective et volontaire qui fait de ce court récit un texte intemporel.« Si je n’étais pas là pour l’écrire, il n’y aurait plus aucune trace de la présence de cette inconnue et de celle de mon père dans un panier à salade en février 1942, sur les Champs-Élysées. Rien que des personnes — mortes ou vivantes — que l’on range dans la catégorie des “individus non identifiés”. »L’auteur de Voyage de noces ravive les mémoires, mais plus encore, lève le voile sur la réalité dissimulée derrière les mots « occupation », « camps », « fichier juif », autant de termes qui ôtent l’individualité de ces victimes devenues anonymes.Alors que « nous nous persuadons que ce ne sont pas les mêmes pierres, les mêmes couloirs », Patrick Modiano déterre l’humanité qui se cache derrière un numéro de matricule ou une lettre administrative : il nomme, raconte et rend hommage aux victimes en les faisant exister en tant qu’humains.Ce récit n’est pas seulement celui de la jeune rebelle Dora Bruder, mais bien celui de Tamara Isserlis, étudiante en médecine, Hena, cambrioleuse âgée de 19 ans, Annette Zelman, jeune blonde qui habitait 58 boulevard de Strasbourg, et puis Ida Levine, Josette Delimal, Claudette Bloch et bien d’autres. Et trop d’autres.En abordant l’Histoire par l’intrigue individuelle, Dora Bruder redonne substance à toutes ses existences volées par la guerre, à toutes ces âmes oubliées, abandonnées et ensevelies, pour faire entendre, au mieux leur voix, sinon une once de présence.Patrick Modiano — Dora Bruder — Folio — 9782070408481 – 6,80 €