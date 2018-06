Douceur et solitude du silence : L'écorce des choses

Atteinte de surdité, une petite fille emménage à la campagne avec ses parents. Elle va trouver refuge dans un arbre et y rencontrera régulièrement le chat de sa voisine, ainsi qu’un mystérieux petit garçon. L’écorce des choses bruisse si agréablement...







Entre album et bande dessinée, cet ouvrage frappe tout d’abord par la douceur du trait et la qualité des couleurs. Le lecteur est comme enveloppé dans une bulle de sensations presque aquatiques. Sensible et poétique, l’album offre une plongée dans l’univers forcément singulier de cette fillette très expressive.



La quasi-absence de texte et de phylactères permet de mieux percevoir et d’appréhender les images différemment. Le découpage limpide entraîne sans effort dans cette parenthèse ouatée, dont la dernière partie peut déconcerter, mais participe de la grande beauté de l’ensemble.

Clara Delmas

Les choix stylistiques, notamment le texte très réduit et la colorisation pastel, suscitent l’empathie du lecteur quant aux perceptions sensorielles de l’héroïne sourde. Cet angle de vue intéressant et poétisé pourra sensibiliser des adolescents au thème du handicap.

Aude Biren



< >

Cécile Bidault – L’écorce des choses – Warum – 9782365352970 – 17 €