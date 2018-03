Du foyer pour orphelins à la vie grandeur nature

Editeur : Gallimard-Jeunesse

Genre :

Total pages : 224

Traducteur : marie leymarie

ISBN : 9782075081849



Ma vie sens dessus dessous

de S.E. Durrant, Illustrations Kathie Harnett

Ira et son petit frère Zach naviguent d'une famille d'accueil à l'autre lorsqu'il emménagent au foyer de Skilly House. Le seul souvenir de leur passé : une photo floue d'eux avec un chien noir. Leur avenir, c'est justement ce qu'imagine Ira dans son journal. Elle y note ses rencontres, les amis qui trouvent une famille et partent, ceux qui restent, ses espoirs, ses craintes aussi, jusqu'au jour où... elle n'a plus besoin d'y ajouter des sorcières, des châteaux ou des voitures de course : la vie devient plus excitante que son imagination.

