Du sable dans les bottes : l'époustouflant roman d'Hugh Howey

Les plongeurs des sables ont appris depuis longtemps, comme avant eux les mineurs qui travaillaient à extraire le charbon, dans des conditions terrifiantes, que maintenir larges les ouvertures est une question de survie. Personne ne voudrait mourir enseveli sous le sable qui, soudainement, ruisselle de toutes parts, pour un étai mal stabilisé. Personne ne le voudrait, non…Ils plongent pour aller à la recherche de l’eau et du pétrole, qui est en profondeur : le territoire, ancien Ouest américain, a été totalement recouvert d’une couche profonde de sable. La planète se défigure, l’humanité avec elle.Des combinaisons, des équipements spécifiques pour plonger, et partir à la recherche des trésors de jadis, dans des villes enfouies sous des dizaines de mètres de sable. Ces reliques d’un temps passé se monnayent très cher, et permettent d’acheter à manger et de l’eau, pour soi et sa famille. Mais pour tous les plongeurs, c’est aussi la cabriole, le pied de nez au diable : se glisser dans les cavités creusées, c’est jongler entre la folie furieuse et la raison, qui hurle de ne pas y aller.Mais en plongeant au fond de ces gouffres, il est certains vestiges et découvertes que l’on peut faire, qui changeraient aisément la face du monde. Palmer va l’apprendre, à ses dépens peut-être : ce qu’il vient d’exhumer des sables pourrait changer la façon dont le monde, dans la ville de Springton, perçoit l’univers autour de lui.En découvrant la ville de Danvar, la fabuleuse, il va risquer sa vie : son partenaire le trahit, et le laisse pour mort. Durant ce temps, ses frères et soeurs tâchent de se débrouiller pour gagner leur vie et manger, dans les bidonvilles de Springston. La fin de toute civilisation serait-elle, dans ces circonstances, si catastrophique ?Dans un territoire de sable, impossible – non, impensable – de ne pas songer au cycle de l’épice et à Dune. Or, plutôt que de procéder à une vaste mise en place des pouvoirs en présence, Howey lâche son lecteur directement dans les sables, et lui laisse le soin de patauger, se débrouiller, et éventuellement s’en sortir. Cruel…Avantage : il suffit de quelques pages pour être happé, littéralement englouti dans ce monde dévasté.Une fois encore, Howey démontre à quel point il est aussi doué pour inventer des univers solides – même si friables comme du sable… – que des personnages remarquables. Loin d’être parfaits, ils sont volontaires, et face à l’adversité, parviennent à sortir le meilleur d’eux-mêmes. Surtout quand les forces sont en mesure de les détruire.À la manière de Frank Herbert, Howey a pensé avec minutie les détails de ce monde, les méthodes pour extraire l’eau, etc. Le travail de cohérence est bluffant, jusqu’à développer des termes propres aux multiples variétés de sable – entre celui qui se retrouve dans les bottes, celui qui tombe dans les cheveux, celui qui est humide…Une dystopie si crédible qu’elle en devient troublante…Hugh Howey, trad. Thierry Arson (anglais) – Outresable – Actes Sud – 9782330117917 – 22,80 €