Écologie : quand chacun peut changer le monde, à son niveau

ESSAI-TÉMOIGNAGE – Le cheminement intellectuel de Julien Vidal l’a amené à une prise de conscience forte de la dégradation de nos environnements quotidiens. Dégradation dont nous sommes individuellement et collectivement responsables du fait de nos comportements de consommacteurs et de pollueurs.









Parallèlement, il a fait le constat de l’échec quasi systématique des attaques frontales qu’il a pu tenter vis-à-vis de ces comportements dans son entourage. Au mieux en a-t-il reçu des « changeons de sujet, veux-tu… », au pire des « tu nous em…es avec tes c… ies, d’ailleurs d’autres font bien pire »…

Fort de ce constat assez sinistre, mais également fort de celui de l’inefficacité des actions de nos représentants politiques, après avoir cherché sa voie dans diverses directions, il en est venu à donner du crédit à la valeur de l’exemple. Et même de l’exemple individuel. En « apport(ant) sa pierre à l’édifice ». En faisant le pari de l’effet domino.

Mais un tel engagement individuel, pour amplifier son impact, se doit d’être véhiculé largement. Quoi de mieux alors de lancer un site internet pour donner à cet engagement une portée démultipliée.

Mais si ce n’était que pour ajouter un site de plus à une offre déjà immense, il y aurait peu à en attendre. Alors il a pris un engagement moral : avec lui-même et avec ceux qu’il espérait voir progressivement prendre intérêt à son action.

Ainsi il s’est engagé, chaque jour et jour après jour pendant un an, à mettre en œuvre une nouvelle action destinée à réduire autant que faire se peut, son empreinte écologique pour ne plus être contributeur au constat qui l’avait définitivement « assommé » : chaque année, la date à laquelle l’Humanité a consommé plus que la Terre ne met à notre disposition sans tirer sur les réserves stockées, intervient de plus en plus tôt. Encore quelques années à ce rythme et au 30 juin, cette gabegie sera atteinte !!!…

Des petits pas pour lui, certes. Mais engageants. Durables.

Et contrairement aux critiques que ses envolées initiales lui valaient, sans devenir un ascète, sans jamais avoir à constater que ces actions lui coûtaient (au sens propre et au sens figuré), sans jamais recevoir ces actions comme des punitions (une approche à la mode actuellement…) et surtout sans jamais renoncer au plaisir de vivre, au(x) bonheur(s) que la vie peut apporter.

C’est ainsi qu’est né son site « https://www.cacommenceparmoi.org/ ».

C’est ainsi qu’après avoir tenu son pari et quelque peu essaimé sur la toile, son livre est né. Un livre qui n’a rien d’un inventaire à la Prévert. Même s’il récapitule en fin de chacun des seize chapitres qui le constituent, quelques pistes grossièrement esquissées au fil des pages.

Non ! Ce livre est l’histoire d’une aventure, de ses motivations, des inquiétudes qu’elle a fait naître en cours de route, de ses succès (étonnamment d’aucune défaite : soit il est désespérément optimiste, soit diablement positiviste), d’une obstination, d’une quête personnelle, d’un partage (notamment avec sa compagne, mais aussi avec tous ceux qui sont venus grossir les rangs des « suiveurs » de son site), d’une introspection, d’un changement de paradigme.

Avec un leitmotiv : considérant que les petits ruisseaux font les grandes rivières, ces petits gestes individuels du quotidien ne peuvent qu’avoir une incidence notable dès lors qu’ils seront pris à leur compte par le plus grand nombre.

[Extrait] Ça commence par moi ; soyons le changement

que nous voulons voir dans le monde de Julien Vidal



Oh, tout n’est pas facile et les exemples dont regorge son site internet sont là pour convaincre tout un chacun qu’il est important d’y croire pour s’y lancer. Mais certains autres sont tellement évidents qu’on se fouetterait de n’y avoir pas déjà pensé et de ne pas les avoir mis spontanément en pratique.

En utilisant un calculateur mis en ligne par le WWF, Julien Vidal a calculé que son empreinte écologique était passée, au bout de ces 365 jours, à 0,8. Alors que la moyenne mondiale est donc de presque 1,8 !!! Nous avons une belle marge de manœuvre et il a raison de dire que cela commence par soi-même au quotidien.

Nous ne serons certainement jamais tous capables (nous tous ses lecteurs et les autres et bien sûr y compris moi-même alors que je me considère comme convaincu et plutôt pro-actif sur ces sujets), mais il serait criminel de ne pas s’engager derrière lui sur nombre de ces actions tellement évidentes.

Une critique ? Qui ne justifierait nullement l’immobilisme ? Oui. Il reste terriblement parisiano-parisien (ce qui est moins vrai sur le site internet) et c’est un peu dommage même si, s’agissant de son vécu personnel, il eut été plus difficile de sortir du périphérique.

Julien Vidal – Ça commence par moi – Seuil – 9782021404067 – 14,90 €