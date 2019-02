Education sentimentale au temps des combats de robots

par Louise G.

Alors quand il s’agit de remporter de la Coupe de monde de Robotique, Coriander décide avec aplomb de défier l’ordre établi. Pas question, qu’un noyau de petits aristos comme Cassiopée et Paul, élite autoproclamée, s’octroie le droit de représenter l’école. Ce sera donc deux équipes, et pas une qui, participeront cette année.Coriander, petit génie épicé et haut en couleur, n’a pas le sens de la diplomatie. Cette tornade emportera dans cette folle épopée, deux étudiants, Martin et Anu, malgré eux ainsi que la douce Parsley. Parsley, est la sœur jumelle de Coriander, mais aussi sa conscience.À contrecœur, elle accepte de suivre sa sœur pour veiller à ce que ses frasques ne la fragilisent pas. Coriander sera-t-elle capable de renier ses difficultés relationnelles, une nouvelle fois ?Comme le dit Cassiopée, le papier et les vieux livres, c’est pour les dinosaures. Et pourtant, quel plaisir de lire cet ouvrage dans un style 4.0 où se mêlent culture geek et réseaux sociaux. J’ai passé un bon moment à découvrir comment cinq jeunes, bouilloires à émotions, canalisent leurs passions pour entrer dans le monde adulte.On a envie d’avancer avec eux, de rendre ce petit robot fonctionnel et prêt à entrer dans l’arène. Derrière ce récit, parfois burlesque et parfois tremblant, comme le sont les premiers émois... ce labo des sentiments s’essaye à nous interroger sur la spécificité du genre humain. Combien de temps nous reste-t-il avant que les automates ne développent un niveau d’intelligence artificielle capable de répondre à tous nos besoins sociaux ?Le sujet qui peut paraître effrayant, de prime abord, est traité avec une bonne dose d’humour et laisse se dissiper la vision d’un avenir mécanique, car l’ère des émotions est bien loin de s’éteindre. Ce livre s’adresse à un public ado, léger et légèrement déjanté, mais il reste un bon roman feel good qui se dégustera vite et bien !Aurélie Gerlach – Le Labo des sentiments – Editions Auzou – 9782733866931 – 12,95 €