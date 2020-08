Elle a menti pour les ailes : itinéraire d'une ado gâtée

Le roman débute lorsque Garance est repérée par les divinités du lycée : Maud Artaud — la star de terminale vient de la suivre sur Instagram et l’invite à la soirée Halloween dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux !L’héroïne découvre alors de nouveaux amis, de nouveaux dilemmes, de nouveaux désirs, précisément au moment où le prestigieux concours de beauté Elite Model débarque dans la région, insufflant espoirs et jalousies à toutes les jeunes filles de la ville. C’est alors que Garance disparait.Si l’ouverture du roman ainsi résumée peut évoquer un film d’adolescents en quête de gloire, des personnages coincés à jamais dans une série Netflix, une connaissance de lycée devenue légende urbaine, toute comparaison avec une fiction antérieure ne serait que superficielle.D’abord parce qu’il y a l’écriture de Francesca Serra, époustouflante, ultra moderne mais ouvragée comme celle des grands classiques. Une langue qui absorbe les codes adolescents pour mieux s’en départir et les élever au statut d’œuvre littéraire majeure.Ensuite, il y a la minutie avec laquelle les personnages sont fouillés. Ceux-ci sont à fleur de récit. Le lecteur se retrouve juste derrière leur épaule à les entendre tapoter sur le clavier de leur téléphone portable et chuchoter leurs secrets ; il devine aisément le sous-texte de leurs silences — désir trouble mâtiné de peurs enfantines.Il se met à sécher leurs pleurs avant de découvrir, sidéré, la noirceur qui les gouverne sans qu’eux-mêmes en soient tout à fait conscients.Et enfin, il y a le souffle de la narration. Dans le parcours initiatique que traverse Garance, on rencontre de la beauté, de la ferveur, de la violence, on sent la poigne des dieux cruels ou favorables qui agitent vents contraires et réseaux sociaux.On voyage de l’infiniment petit du quotidien lycéen à l’infiniment grand des intemporels de l’âme humaine, si bien que l’on est tenté d’avertir le lecteur : « N’entre pas docilement dans cette douce nuit. » Ce n’est pas une romance légère que tu t’apprêtes à lire mais bien un petit morceau de l’épopée moderne.Actrice, restauratrice, mais aussi romancière, Marie-Lorna Vaconsin a publié la trilogie Le Projet Starpoint , une fresque Young Adult entre science-fiction et fantasy.Francesca Serra – Elle a menti pour les ailes – Anne Carrière – 9782843379901 – 21 €