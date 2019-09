En croisière avec la jeune Edith Wharton

Editeur : Invenit

Genre : tourisme

Total pages : 208

Traducteur :

ISBN : 9782376800248



La croisière du vanadis ; dovydenas, jonas

de Wharton, Edith ; Dovydenas, Jonas

Première traduction française d'un manuscrit découvert à la bibliothèque de Hyères, écrit à une époque où Edith Wharton n'avait produit que quelques courts essais et osait à peine rêver de devenir un jour romancière. A bord d'un yacht loué pour la circonstance l'auteure entreprend au printemps de 1888 une croisière en Méditerranée ; elle tient un journal et raconte comment voyage une riche américaine prête à toutes les aventures. Récit de voyage, tenu au plus près de la pérégrination du Vanadis, l'ouvrage est une invitation à redécouvrir une Méditerranée disparue que les photographies de Jonas Dovydenas tentent de retrouver. Au-delà de l'anecdote, c'est jusqu'à la dernière page qu'il faut lire La Croisière du Vanadis pour découvrir que, d'un cadre certes charmant mais un peu figé, récit de saynètes, de descriptions fleuries, de références historiques et architecturales, de notes semblables à celles d'un carnet de croquis relevé d'aquarelles, Edith Wharton réussit au fur et à mesure que

