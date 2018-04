En temps de guerre, même les mafieux deviennent patriotes...

Tout commence avec un incendie puis un naufrage, avant de s’engouffrer dans le conflit mondial qui ravagea l’Europe. Voici comment, depuis les rives de l’Hudson, démarre presque par inadvertance un thriller ancré dans un morceau d’histoire peu connu. L’écrivain public de Dan Fesperman, bien plus qu’un morceau de l’Histoire…







La guerre ne rend pas simplement les peuples idiots, guidés par des volontés expansionnistes auxquels le vulgum pecus n’entend rien. Derrière les bouffées délirantes qui conduisent à prendre les armes, il y a les troufions qui mourront, trouille au ventre — parfois avec le sentiment du devoir accompli. Mais n’est-on jamais plus patriote qu’en temps de guerre ?

Précédemment, Fesperman s’était intéressé à Guantanamo ou Dubaï. C’est à New York qu’il va prendre ses quartiers ici, dans les premiers jours de l’année 1942 : Hitler fait rage, la guerre aussi, les juifs fuient l’Europe et depuis Pearl Harbor, les Américains sont désormais engagés dans le conflit. Diable : quelle connerie, la guerre.

Woodrow Cain vient de Caroline du Nord : il est flic. Et pour la première fois, pose les yeux sur la Big Apple. Il a tout juste débarqué du SS Normandie, paquebot qui l’a fait voyager jusque là, mais ce dernier a pris feu et sombre. En cette période de doute et de suspicion, on craint un sabotage : on le redoute.

Cette migration new-yorkaise, Woodrow l’a tentée parce que des liens familiaux puissants lui ont permis de trouver un travail de détective. Et puis, il n’était plus vraiment le bienvenu en Caroline du Nord, après quelques expériences pas franchement sympathiques.

En cette période de migration, il est logique que sa première enquête débute sur le front de mer : un mort retrouvé sur les quais que contrôle déjà la mafia. Et c’est la rencontre avec Maximilian Danziger, écrivain public, qui s’occupe de la correspondance de clients analphabètes avec leur famille — en allemand, yiddish et italien. Forcément, vivant au sein de Little Deutschland, le bonhomme apprend des choses…



Durant la guerre, le sentiment patriotique envahit tout un chacun, policier, mafioso : une sorte de pacte tacite les unit, pour nettoyer la ville des vagues migratoires — et principalement les migrants qui perturbent l’ordre public. Au risque de dérives…

Corruption, politiciens pourris, mafieux omniprésents, le tableau de New York que brosse Fesperman n’est pas des plus reluisant : loin de Broadway, du strass et des paillettes. Cela n’empêche pas une riche description de la ville, foisonnante de détails et de précisions. L’intrigue ne tiendra peut-être pas toutes ses promesses, mais la balade touristique dans New York est passionnante.

Dan Fesperman, trad. Jean-Luc Piningre – L’écrivain public – Editions Le Cherche Midi – 9782749156934 – 21 € | Ebook 9782749156941 – 12,99 €