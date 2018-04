Encore un livre sur le féminisme : oui, mais intelligent

Quand un essai provoque des essais à sa suite, c’est transformé, comme on dit dans le Sud-Ouest. Avec son livre Bad Feminist, Roxane Gay a provoqué en 2014 un véritable raz de marée. Romancière et professeure, elle avait alors décidé d’explorer ce qu’est le féminisme. Sans complaisance.







De par ses origines haïtienne et américaine, Roxane Gay pose déjà certaines bases : dans un pays où la couleur de peau est, plus qu’il ne le faudrait, un élément identitaire, être une femme de couleur relève du défi. Or, devenue romancière, avant d’être essayiste, l’exploration de la psychè est devenue un terrain de jeu plaisant.

Contrairement à une idée bêtement admise, il ne suffit pas de cumuler des facteurs minoritaires pour incarner une sorte de modèle sociétal. C’est en substance ce que pose Bad Féminist : être noire, femme, féministe… et se planter. Et la voici partie à détailler, bavarde ou diserte, ses imperfections, notamment dans le domaine politique.

Ses textes vont couvrir une multitude de domaines, aussi variés que sa propre éducation, en regard de ses propres origines, de même que le cinéma — avec Django Unchained, passionnante analyse — ou encore la série de livres Sweet Valley High, de Francine Pascal et Kate William.

Devenue une série télévisée, la vie de ces jumelles, deux blondinettes, compta 181 bouquins en tout. Et pas vraiment à la plus grande gloire de la femme… Et pourtant, c’est avec une vive tendresse que Roxane Gay l’évoque — comme une madeleine de son enfance : les multiples déménagements de sa famille l’ont quelque peu déracinée. Mais Jessica et Elizabeth, les deux héroïnes, étaient toujours à ses côtés.

« Dans chacun de ces essais, j’essaie vraiment de montrer comment le féminisme influence ma vie pour le meilleur et pour le pire. Cela montre simplement ce qu’est de traverser le monde en tant que femme. Ce n’est même pas vraiment du féminisme en soi, c’est de l’humanité et de l’empathie », affirmait-elle au Time, en mars 2016.

Roxane Gay revient en effet sur un élément des plus fondamentaux : l’humanité est une créature imparfaite, globalement, et individuellement. Et tout ce qui émane d’elle revient à la langue d’Ésope. Le pire et le meilleur s’y retrouvent. Le féminisme se consacre à la liberté et l’épanouissement des femmes, fort bien. Mais en tant que pensée humaine, il obéit à l’immuable règle : il peut aussi se planter.

La recherche d’autonomie et de reconnaissance, à travers le féminisme, s’opère donc aussi avec des personnalités qui finissent par nuire aux revendications premières. Être féministe ne signifie en rien être exempte (ou exempt) de défauts. Car tout, fondamentalement, doit partir d’une recherche d’égalité entre hommes et femmes — et les dérives extrémistes ne manquent pas dans le féminisme, comme partout ailleurs.

Voici donc comment Roxane Gay tente une approche plus complète, moins complexe — et surtout décomplexée. La meilleure définition du féminisme est celle qui vise à donner aux femmes une vision claire de leur place dans le monde, et celle qu’elles veulent prendre. Sont féministes, « les femmes qui ne veulent pas être traitées comme de la merde », en somme.

Et c’est là que l’on en revient aux jumelles de Sweet Valley High : contradictoire en apparence, cette affection conservée pour les deux blondinettes ne remet pas en question son féminisme. Car l’enjeu n’est pas de répondre à des critères ni de cocher des cases qui font la bonne féministe. C’est tout le contraire, et le vernis à ongles rose, vert ou bleu ne devra jamais être objecté comme inconséquent. Femme, féminine, sensible et féministe : rien d’incompatible.

Diffusé en grande partie sur internet, originellement, l’ouvrage recomposé pour devenir un livre aura connu un succès large. Largement mérité.

Roxane Gay, trad. Santiago Artozqui — Bad Feminist — Éditions Denoël — 9782207139646 – 21,90 €