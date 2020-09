Ensemble, on aboie en silence : mon semblable, mon frère

Lui cherchait seulement « une drogue assez puissante […] pour m’apaiser quand je suis dans mes phases délirantes ». Au point de vouloir s’endormir et se « réveiller l’année suivante ». Gringe, Guillaume Tranchant dans le civil, formait le binôme des Casseurs Flowters avec Orelsan. Le second a multiplié les projets, en doublant par exemple Saitama dans One Punch Man Gringe, lui, s’en est retourné à la musique avec Enfant lune, album solo avec un disque d’or à la clef en 2019, moins d’un an après la sortie. Et puis, la série « Validé » sur Canal +, réalisée par Franck Gastambide. Enfin, Ensemble, on aboie en silence, son premier livre — peut-être pas le dernier. « Comme une éclaircie dans mon ciel ombrageux », disait-il d’Enfant lune.Ces biographies d’artistes, on les redoute avec d’autant plus de raison qu’elles reposent sur une gloire du moment : difficile de croire qu’à 24 ans, il y ait tant à raconter sur Angèle, non ?Gringe nous parle de lui, certes, mais peu finalement de sa carrière, des tournées ou de la folie autour d’Orelsan et des Casseurs. Au cœur de son livre, son frère, Thibault, diagnostiqué en 2001 schizophrène. Une famille plongée en plein désarroi, l’incompréhension des proches, des amis qui s’enfuient, la cellule familiale même qui se fendille, jusqu’à la fracture totale. Crac.Deux enfants que tout différenciait, dans leur personnalité et leurs réactions, qui soudainement sont projetées à des années-lumière l’un de l’autre. Ce récit de la maladie, pudique et pourtant sincère, frappe immédiatement : le grand frère, Guillaume, pris dans la culpabilité et l’impuissance devant Thibault, qui s’enfonce dans un monde où des voix peuplent son esprit.Histoire d’une fratrie comme d’autres, certainement, mais une voix donnée à toutes celles confrontées à cette distorsion du réel – avec le retrait social, les hallucinations et les problèmes cognitifs qui s’ensuivent. La célébrité de Gringe attire l’attention, d’autant plus qu’elle a fini par devenir un handicap, face à un frère épuisé par des délires quotidiens. Et des traitements pharmacologiques dont les résultats sont moins que probants.Mais elle n’est pas au cœur du récit : c’est un contrecoup, comme l’autre facette d’une même médaille. D’un grand frère qui protégeait — s’imaginait protéger — son petit frère du reste du monde, quand ils étaient enfants, Guillaume prend conscience que les plus grands dangers proviennent du monde intérieur de Thibault.Prolongement de la chanson Scanner (album Enfant lune), Ensemble, on aboie en silence rend justice à ce frère brisé – intégrant même certains de ses textes personnels, dans une veine proche de Lautréamont. Une sincérité qui fait mouche, teintée de cette constante mélancolie, une dépression latente qu’on fracasse à coups de punchline et d’humour au vitriol.« Au cours de ma quête éperdue de conneries à faire, tu te retrouvais souvent aux premières loges, quand je ne décidais pas t’en attribuer le premier rôle », lance-t-il. Regrets, remords, et un amour inconditionnel qui se dévoile dans un livre fraternel : « C’est au cœur de son intimité, de sa folle singularité qu’il m’attendait. »Et tous deux, après tant d’années, ont fini par se rejoindre dans ce livre — même pour un bref instant.Gringe — Ensemble, on aboie en silence — HarperCollins — 9791033906865 – 16,50 €