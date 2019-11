Entre fauves et bêtes traquées, la violence en héritage?

François est un chirurgien d'une cinquantaine d'années qui a plutôt bien réussi sa vie. A la tête d'une clinique privée de la région lyonnaise, il partage son temps entre sa profession et sa passion pour la chasse, qu'il pratique depuis le relais familial dans les Alpes, pas très loin de la frontière italienne. Un paysage calme et rugueux, propre à la réflexion et dont l'auteur nous livre des descriptions atmosphériques, avec une qui est ici un personnage à part entière, au moyen d'une langue travaillée, précieuse par moments. « Le vent glacé qui le cingle et le déséquilibre le contraint à se tenir jambes écartées, veste de chasse fermée jusqu'au col. Il veut embrasser cette éclatante beauté, son dessin, le feuilleté, les strates, la pulpe des bruns, des jaunes, des rouges, des feux que conjuguent herbes, arbres et buissons, ces gammes d'automne qui rutilent doucement sous l'azur. »Tel un chirurgien, Luc Lang exhibe ici une obsession de la précision, notamment topographique, dans un style qui rappelle par moments le Nouveau Roman et qui cherche à dilater le temps du récit à son maximum, pour nous faire vivre cette crise avec le plus d'intensité possible et nous rapprocher d'un personnage dont la dextérité manuelle semble n'avoir d'égal que sa confusion des sentiments. « Les êtres les plus chers sèment en lui des amertumes qui le ligotent et le confinent dans un recoin de lui-même, le moins glorieux, le plus rétréci, le plus mesquin, incapable qu'il est dans l'instant d'embrasser, oui, à ses pieds, la splendeur qui se déploie. »Un roman d'action contemplatif, où le décor est le contrepoint de la crise familiale qui se joue sous nos yeux, entre l'épouse, la fille et le fils.Chacun à sa manière semble pressé d'en finir avec François et ses valeurs jugées ringardes, son tropisme pour la solitude, son incompréhension bienveillante. « Il évalue mal son rôle dans une histoire dont il ne sait rien, ce qu'il doit tenir, préserver, ce qu'il pense devoir céder, abandonner à sa fille, à sa liberté, à son jugement. »L'auteur dit de son roman qu'il s'agit de « l'histoire d'une apocalypse ». Souffrant malgré tout de quelques longueurs et de certains clichés, une apocalypse maîtrisée, « Un tableau de la folie familiale » pour le moins prenant.Luc Lang - La tentation - Stock - 9782234087385 - 20 €