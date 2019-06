Entre la terre et les bêtes, l'homme n'est plus le maître

Sur les flancs boisés de ces anciens volcans, les fermes se sont semées comme autant d'îlots de vie rude et dure, distants d'à peine quelques longueurs des uns des autres mais aussi séparés par de solides inimitiés liées à des passifs souvent anciens.Et, comme si le climat et la terre n'étaient pas suffisants pour éprouver les âmes des habitants, voilà que la guerre vient prélever la plupart des forces vives : des hommes appelés à aller mettre une rapide raclée aux « boches » sans qu'ils imaginent partir pour un enfer de tranchées monstrueux qui va endeuiller tous les villages, sinon toutes les familles du pays.À Chantegril, c'est Joseph qui, du haut de son adolescence, restera le seul homme de la ferme auprès de sa mère et de sa grand-mère une fois son père parti. Heureusement il pourra compter sur Léonard, son vieux voisin qui, avec sa mule, lui apprendra, comme sa grand-mère, bien des choses que son père n'avait pas encore eu le temps de lui enseigner.Aux grands-Bois, un peu plus loin, la ferme des Valette a vu partir Eugène, le fils, rester la mère et aussi le père qu'un accident à la main a rendu handicapé et donc inapte au service à ses grandes rage et honte, puis arriver Hélène, la belle-sœur, et sa fille Anna que leur mari et père a jugé bon de mettre à l'abri chez son frère.Des cohabitations qui deviennent rapidement compliquées tant il est difficile de changer les us de ces personnages au moins aussi rudes que leur pays, élevés à l'effort et à la besogne qui sont pour eux une deuxième nature, incapables de comprendre ou d'accepter un « autre » tellement différend. Sans parler des rancœurs familiales jamais éteintes.C'est ce contexte déstabilisé par la disparition des « autorités » masculines ou par l'arrivée de gens aux modes de vie tellement différents qui est le terreau du roman de Franck Bouysse : il surfe sur ces bouleversements pour dérouler ces histoires familiales et dessiner les futurs contours des changements sociétaux. Les femmes remplacent les hommes. Les enfants aussi.Alors que la guerre lointaine occupe toutes les pensées dès que la nuit libère des tâches quotidiennes ceux qui sont restés, seules la terre et les bêtes les occupent dès le point du jour. C'est un roman champêtre mais avec plus d'épines que de roses, car les travaux sont durs et accaparants.L'écriture et le style ont la même rudesse que la vie et les sentiments n'y trouvent pas leur compte : quelques bouffées d'amour ne laissent pas oublier qui est le maître du quotidien.Les antagonismes, les faiblesses, les volontés, les obstinations ne détournent pas les destins de l'inexorable. Le récit devient bientôt oppressant, chargé des menaces de nouveaux malheurs, de nouvelles peines, de nouvelles neiges, de nouveaux orages. Même la soldatesque y ajoute malhonnêtement son lot quand l'occasion se présente. Quelques rayons de soleil illuminent la vie avant que ploient à nouveau les échines vers le sol qui réclame immuablement toutes les attentions.C'est un magnifique récit qui tient son lecteur en haleine, suspendu à ce qui l'attend à chaque fois qu'il tourne une nouvelle page sans que l'intensité ne faiblisse jamais.Une seule ombre au tableau : une chute (multiple puisque plusieurs histoires s'entrelacent) qui m'a parue inachevée, opaque et qui jette une ombre pour moi décevante sur une lecture jusqu'alors captivante.Franck Bouysse – Glaise - Le Livre de Poche – 9782253086468 - 7,90 €