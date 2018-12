Entre mers et océans, histoires de baleine, de poulpe et fonds marins

ALBUMS JEUNESSE – Nageant à contre-courant des sélections d’hiver, où l’on ne parle que de neige, de bonshommes, de sapin ou de pantagruéliques balthazars, la rédaction a préféré mettre les pieds non dans le plat, mais dans l’eau. Baleines, poissons, poulpes et autres calamars peuplent les océans : en quatre albums, voici comment initier les petits à leur milieu, et plus encore, au cycle de l’eau.





Le grand poulpe

Ballade en mer

La Baleine

C’est une vie de patachon, mais pleine de rebondissements que connaît le Grand Poulpe. Dans les forêts sous la mer, il va, ventouses et tentacules au gré des flots. Il chasse, mange, coule des heures paisibles et une douce idylle avec la femme-écrevisse.Avec de douces couleurs, on passe ici en revue les huit bras de l’animal, chacun se voyant attribuer une fonction bien spécifique. Suivant dans son quotidien le Grand Poulpe, on parcourt une mer inédite, dangereuse et d’ailleurs fascinante. Avec l’impression que ce céphalopode nous aura souri tout du long...C’est à bord d’une coquille de noix que s’aventurent un enfant et son compagnon, à tête de girafe – mais cela est assez malaisé à dire, et l’on ne voudrait offenser personne. Un voyage sur les flots, qui virent du bleu au jaune, du rouge à l’orange... Ils se font parfois furieux, mais toujours vogue la petite embarcation.C’est un quatrain délicieux qui vient donner une note de poésie supplémentaire au dessin ; ce sont des couleurs chatoyantes qui apaisent même au fort de la tempête ; c’est tout un univers, que l’on découvre depuis la mer. Une ballade enchanteresse.



Reines des océans, splendides dans leur chant, envoûtantes dans leur danse marine, elles nous font parfois la grâce d’un jet d’eau ou d’une queue qui se dresse avant de replonger. Les baleines sont des créatures hors normes, mais qui toujours captivent les hommes. Cela ne manque pas avec cet album.



Pédagogique et complet, l’album ne se consacre pas uniquement aux baleines : dauphins, orques, bélugas, nerval ou cachalot et bien d’autres cétacés sur les 89 espèces que l’on compte, sont détaillés. Leur mode de vie, leurs migrations, leur environnement. Et la nécessité de les protéger....



Océan

Hors norme, tout bonnement, c’est une encyclopédie à la portée des plus jeunes. Le travail considérable de vulgarisation, de pédagogie et de recherche graphique réalisé par Hélène Druvert est tout bonnement splendide.Pour comprendre la vie de l’eau, la vie dans l’eau et les interactions entre les animaux et leur environnement naturel, Océan est idéal. Précieux, d’autant plus quand nous avons à former les jeunes générations au respect de l’environnement et la protection de notre planète.Découpages - on se souvient du splendide Un petit tour avec Mary Poppins de la même auteure, pop-up, rien n’est épargné pour rendre la lecture ludique et interactive. À commencer par l’œil de ce calamar, sur la couverture, dont on se demande s’il ne finira pas par cligner, en toute complicité.





