Éparse : fragments de miroirs d'une amoureuse

Il serait question d’aimer, il serait question de raconter. C’est ce qui se fait de nos jours, raconter. Mettre en mots. Encrer. Déverser. La sueur, la moelle, le sang. Le beau comme le sale. Ce qui brûle là, au dedans. Le vivant.

Alexandra Oury

Née en 1974, divorcée et mère de trois enfants, professeur documentaliste dans un lycée professionnel d’Amiens, Lisa jette un regard littéraire et sans concession sur sa propre vie.Plusieurs lignes narratives s’entrelacent dans le roman de Lisa : l’enfance et le divorce précoce de ses parents, la rupture avec le père de ses enfants, la relation chaotique avec sa mère, l’amour avec un autre homme, la maternité.« Je voudrais bien parler d’autre chose que de moi. Mais je me tourne autour et je ne me connais pas. » Elle se découvre donc peu à peu, de longues listes en citations, de souvenirs intimes en considérations générales, au fil d’une écriture sensible et inventive. Le texte est ainsi parsemé de néologismes comme « couplabilité », « mélancollection » ou « Nostalgymnastique (n.f.) : stimulation mnésique de la pensée qui consiste à regretter de façon répétée des sensations, des objets ou des lieux disparus afin de provoquer leur résurgence. »Les références culturelles sont omniprésentes dans le récit, musicales en particulier. Pour qui a grandi dans les années 70, le livre distille un doux parfum générationnel que l’autrice n’a pas recherché mais qui lui correspond, forcément.Éparse est le kaléidoscope d’une femme émouvante, assumant ses échecs et ses incohérences dans un monde qui les pardonne trop peu. Bien des lecteurs s’y reconnaîtront.Lisa Balavoine – Eparse – JC Lattès - 9782709659840 – 18 €