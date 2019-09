Erik Orsenna : bref, Beaumarchais, l'insolence en moins

Une biographie de Beaumarchais ? Non, définitivement pas. Si nous parcourons bien la vie de cet horloger, professeur de musique, magistrat, dramaturge, espion, armateur, etc., nous ne faisons que la survoler.Un essai ? Quel en serait le but ? Démontrer que Pierre-Augustin était un homme libre ? Cela fait bien longtemps que ce n’est plus un secret pour personne, comme je le citais déjà en janvier 2016 : « Des Anglais, étonnés de l’énergie qu’il montrait sous un gouvernement absolu, lui écrivirent : À M. de Beaumarchais le seul homme libre qu’il y ait en France. »Plus tard, le film d’Édouard Molinaro et Jean-Claude Brisville (fortement inspiré de la pièce de Sacha Guitry écrite en 1950 mais jamais représentée) le mettra en avant en réalisant le remarquable Beaumarchais, l’insolent (1996) avec dans le rôle du grand homme un Fabrice Luchini excellentissime ! Enfin, la fabuleuse biographie de Maurice Lever, publiée en trois volumes chez Fayard de 1999 à 2004, transforma l’essai.J’ai lu, à propos de ce dernier livre d’Erik Orsenna, Beaumarchais. Un aventurier de la liberté publié dans la collection « La Bleue » chez Stock, « un livre hommage ». Je dois avouer que ce qualificatif me dérange, est-il coutumier de se comparer à l’être auquel nous rendons hommage ?Me voici donc fort embêtée. Voilà un livre remarquablement bien écrit, ce qui au fond est compréhensible, Erik Orsenna de l’Académie française est reconnu à juste titre pour sa plume alerte. J’ai particulièrement aimé ce petit clin d’œil au poème de l’Abbé de l’Attaignant, Le Mot et la Chose : en parlant de Maurice Lever « C’est à lui que je dois, sinon la découverte de la chose, du moins celle du mot résumant la chose. »Bis repetita, me voici fort embêtée. À qui recommander ce livre ? Aux amateurs, que dis-je aux passionnés – car on ne peut être que passionné par Beaumarchais dès lors qu’on commence à s’y intéresser un peu – de l’auteur de La Folle Journée ou le Mariage de Figaro ? Non, ils n’apprendront rien. Aux néophytes alors ? Ils n’en apprendront pas assez !Mais, ma foi, puisqu’il faut bien commencer quelque part et que l’Académicien a le mérite de refaire parler d’un homme dont il est trop peu question, alors soit, lisez-le.Lisez-le mais poursuivez très vite par la biographie de Christian Wasselin chez Gallimard : à ce stade, vous devriez être complètement fan, alors les trois volumes de Maurice Lever ne vous feront pas peur.Et enfin, bien sûr, il vous faudrait lire Beaumarchais dans le texte ainsi que l’Histoire de Beaumarchais écrite par son fidèle ami, Gudin de la Brenellerie. Histoire bien trop complaisante certes mais néanmoins délicieuse et fort instructive.Erik Orsenna – Beaumarchais, un aventurier de la liberté – Editions Stock - 9782234086104 – 18 €