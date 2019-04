Et de son regard, Mona Lisa embrasa le monde

Si les œuvres, les pierres, les objets pouvaient parler, que nous diraient-ils ? Question que l’on se pose souvent quand on visite un musée, un monument ou encore quand on tient un livre ancien dans ses mains. Alain Le Ninèze, essayiste, romancier, publié chez Autrement, au Seuil, chez Acte Sud et maintenant aux ateliers Henry Dougier, essaie, à sa façon, de faire parler le tableau le plus illustre qu’il soit, l’intrigante Joconde, Mona Lisa.









À travers ce livre atypique, qui joue entre histoire et fiction, sans pouvoir entrer dans les catégories livre d’histoire ou roman historique pour autant, cinq siècles de la vie d’un tableau nous sont contés.



Des débuts dans l’atelier du maître, Léonard de Vinci, à Florence jusqu’à sa dernière demeure, au Louvre, ou des millions de visiteurs se pressent de par le monde pour la voir, dorénavant, la plupart du temps, à travers un écran de téléphone.



Formidable épopée qui ne commence réellement qu’en 1516 avec le départ du génie pour Amboise, à la demande de François Ier.



Mais Mona Lisa semble, parfois, se mélanger un peu les pinceaux, et hélas nous croisons dans ce livre quelques inexactitudes historiques, enfin une majeure surtout : « Je fus alors conduite dans un immense château qu’achevait de bâtir un roi qu’on appelait le Roi-Soleil ». Dans ce même « château », la Joconde semble donc avoir été installée dans la Petite Galerie sous le regard émerveillé d’une toujours touchante Louise de La Vallière.



Sauf erreur de ma part, cela me paraît assez peu probable. Pendant la relation de Louis XIV avec la douce Louise, le château était loin d’être sur le point de s’achever.



Petit rappel : les deux amants commencent leur idylle en 1661 et se séparent en 1667. Durant cette même période, Louis XIV lance les travaux d’embellissement du relais de chasse de feu son père, le roi Louis XIII. Les « gros » travaux ne commencent qu’en 1668, l’étoile de Louise de La Vallière est déjà bien pâle face au feu sacré de la Montespan.



La cour ne s’installe à Versailles, toujours en travaux néanmoins, qu’en 1682, Louis XIV est déjà avec Madame de Maintenon et la Montespan en pleine disgrâce suite à l’Affaire des poisons. Louise de La Vallière ne peut donc pas avoir vu la Joconde « dans un immense château qu’achevait de bâtir » le monarque.



Mais si besoin était d’aller plus en avant, citons le journal du CNRS : la petite galerie ou galerie Mignard fût « remaniée en 1685 [et devint] un appartement de collectionneur où le roi exposait ses œuvres d’art, parmi lesquelles sa collection de peintures italiennes dont la Joconde »… 1685, Louis XIV était marié secrètement à Madame de Maintenon depuis deux ans !



[Extrait] Dans les yeux de Mona Lisa

de Alain Le Ninèze



Mais faut-il en vouloir à Mona Lisa ? 500 ans c’est long, et quand on a été promenée d’ateliers en châteaux, de châteaux en musées, de musées en caisses de bois pour échapper à des guerres, il faut bien avouer qu’il y a de quoi y perdre son latin. Sans compter qu’il se trame sous ses yeux une drôle de machination et même si Edgar, le gardien de salle, veille, il se pourrait bien qu’une nouvelle aventure attende l’énigmatique Italienne.



Vous l’aurez compris, nous déplorons un petit manque de rigueur historique mais avouons volontiers qu’il s’agit tout de même d’une lecture distrayante qui pousse à réfléchir sur la valeur que le temps donne à la matière.





Alain Le Ninèze – Dans les yeux de Mona Lisa – Ateliers Henry Dougier – 9791031204673 – 16 €