Et pour quelques vaccinations de plus : l'expédition Balmis

L’époque est aux superstitions et à l’instabilité politique : étonnant comme cette accroche vaut tant pour aujourd’hui que pour cette année 1803. L’expédition de l’espoir, que signe Javier Moro, n’aurait pas pu mieux porter son nom.







Quand la mort menace, les forces se mobilisent, les hommes se sentent peuple et unis. Alors qu’une terrible maladie menace, les forces religieuses n’apprécient que modérément que l’on se tourne vers la science plutôt que la prière. C’est dans ce contexte que Francisco Javier Balmis, chrirugien militaire espagnol, va entreprendre un incroyable périple.

Médecin, botaniste, infectiologue, cet homme, dès le début du XIXe siècle, pratiqua la vaccination contre la variole en Espagne. Et c’est avec l’accord du souverain Charles IV qu’il va partir pour vacciner l’ensemble de l’empire espagnol — se rendant jusqu’aux Philippines. Un tour du monde humaniste et inédit.

Le roman de Javier Moro raconte ainsi ce qui fut certainement l’un des plus grands exploits humanitaires de l’histoire. Avec son jeune assistant Salvany et Isabel Zendal, fille d’un paysan galicien, Francisco Javier Balmis traversera la planète du Nouveau Monde jusqu’en Extrême-Orient.

L’expédition Balmis est devenue célèbre (voir Wikipedia) et c’est d’elle dont s’inspire le roman pour imaginer, dans une épopée passionnante, la petite histoire prise dans la grande.



Et la figure d’Isabel Zendal Gómez, véritable infirmière dont la mère mourut justement de la variole quand elle avait 13 ans, rend également justice à cette femme spectaculaire. Autodidacte, elle passa toutes les étapes pour devenir infirmière, avant de s’embarquer dans l’expédition Balmis. Et comme les enfants pris dans le voyage servaient de réservoirs vivants au vaccin, l’activité ne manquait pas.



Il faut comprendre que, pour vacciner, on met en effet en contact le bras d’une personne saine avec un sujet malade. En passant le bacille de Jenner, le second permet au premier de pouvoir contracter une maladie de moindre virulence — et surtout, échapper à la variole…



Entre la fragilité de ces hommes dont le courage ne cesse d’être mis à l’épreuve et le sens d’un devoir supérieur, le récit est prenant. Certes, l’événement historique touche plus facilement un lectorat déjà sensible à ce pan de l’histoire. Mais l’entreprise qui se dessine, chaque page plus convaincante, dépasse la seule histoire d’une nation.



Au départ de ce port de La Corogne, la corvette qui prend la mer avec à son bord une vingtaine d’orphelins, porteurs eux-mêmes du vaccin, touche directement au cœur. Et laisse perplexe sur l’évolution que nos systèmes de santé ont pu prendre. Quand de pareils miracles, rendus possibles par la seule force de volontés, aboutissent… Voilà qui rappelle que l’humanité est capable du meilleur.

Rassurant pour l’avenir, à condition de ne pas oublier…

Javier Moro, trad. Eduardo Jimenez – L’expédition de l’espoir – Robert Laffont – 9782221195611 – 21,50 €