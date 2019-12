Et vous mes rêves, qu'ai-je donc fait de vous?

GEOFFROY DEFFRENNES

Le fils unique de quincaillier monta sur le ring de la littérature en amateur, autodidacte ouvrier à la Russell Banks, attendant 40 ans pour passer professionnel. On sait que la boxe amateur, fine et technique, a droit au prestige olympique. Dur est parfois le passage chez les pros.Patrice Robin, lui, y a apporté son savoir-faire : oeuvre légère bien que dense, riche en sens, modeste en expression. Chez lui, gravité ou inquiétude se cachent derrière l’ironie feutrée. Il écrit comme il parle, de sa voix extrêmement mesurée et posée. La sobriété de ses titres l’illustre (Les Muscles, Matthieu disparaît…) et colle à ses livres synopsis.Mon histoire avec Robert constitue le dernier dispositif d’une guerre pudique destinée à se mettre à nu. Le Lillois des Deux-Sèvres se déshabille livre après livre : son enfance, ses parents, ses ateliers d’écriture… Cette fois, une rencontre avec Robert Kramer, aussi brève que sera long son prolongement mélancolique.Quand leurs vies se croisent à l’occasion d’une rétrospective, Robin est à l’aube de son travail d’écrivain, le cinéaste américain au crépuscule de sa vie. Le livre devient, vingt ans après, un flash-back des films de l’un entremêlés aux rêves de l’autre. Un séjour improbable d’écrivains au Venezuela et voilà Robin en Tintin reporter, vocation avortée, ballottée par l’auto-dérision.Même dans un pays plein de bruits et de fureur, Robin demeure ce faux-calme dont l’écriture photographie humains et décors. On aimerait être patron de journal pour envoyer Robin sur les traces d’un autre Robert disparu, Frank, et lire « mon histoire avec les Américains ».Patrice Robin - Mon histoire avec Robert - 9782818047330 - 13 €