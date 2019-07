Camille Boby de la Chapelle



Philippe Nessmann, Ill. de Léonard Dupond - Eternité. Demain, tous immortels ? - La Martinière Jeunesse – 9782732487427 – 21 €



Chronique à retrouver dans la revue Lecture Jeune



Le sommaire, très riche, se divise en quatre parties. Celles-ci couvrent les champs scientifique (la notion de temps, la vie et la mort au sein du vivant…), philosophique et éthique (l’éternité dans les religions et la littérature, le clonage, la cryonie…). Est enfin présentée la mouvance du transhumanisme, en plein développement.L’objet attire agréablement l’œil. La mise en page aérée met en valeur les illustrations de Léonard Dupond, qui allient aplats de couleurs chauds ou froids, images naturalistes et symboliques, ainsi qu’un travail moderne sur les textures.Philippe Nessmann, fort de son expérience de journaliste pour Science & Vie Junior, signe des textes accrocheurs et immersifs, enrichis d’anecdotes et de références littéraires et philosophiques. Il laisse volontiers en suspens certaines questions afin que le lecteur se les approprie et engage une réflexion.On regrette presque que certains thèmes ne soient pas davantage développés. Néanmoins, cela n’enlève rien à cet ouvrage qui a le mérite d’éclairer un sujet crucial pour notre société.