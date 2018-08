Être jeune, noir et vivre en Alabama : double peine

ROMAN JEUNESSE ÉTRANGER – Marvin et Tyler, frères jumeaux, vivent seuls avec leur mère. Le père, à cause d’un excès de zèle de policiers manifestement haineux, s’est retrouvé en prison. Il n’en sortira qu’au moment où ses fils auront une trentaine d’années. Le trajet est long.





Traverser l’époque du lycée, dans un contexte pareil n’a rien de simple : être noir, métis, dans une Amérique qui a sculpté son horizon autour des Blancs, moins facile encore. Situé en Alabama, le quartier de Sterling Point où ils vivent tous trois n’est pas des plus commodes : les violences policières sont monnaie courante. Très courante.

L’Alabama n’a pas non plus une histoire d’extrême tolérance vis-à-vis des Blacks… L’État est connu, aujourd’hui encore, pour figurer parmi les plus tordus : sa constitution, l’une des plus longues du monde, a été régulièrement critiquée en ce qu’elle entretenait racisme et ségrégation.

C’est dans cet univers, et dans les pas de Martin Luther King (qui a débuté sa carrière en Alabama, à Montgomery, la capitale) ou encore de Rosa Parks que les jeunes évoluent : un lycée plus réputé pour sa violence et ses bagarres que ses exploits sportifs ; un trafic de shit entretenu par le caïd local, Johntae… et des violences policières, totalement inadmissibles, insoutenables…

Et quotidiennes.

Mama tente d’élever ses garçons de son mieux : des valeurs, un sens du respect mutuel, et surtout, obéir aux policiers quand ils ordonnent. Ne pas tenir tête. Parce que rien de bon n’en sortira.

Marvin est promis à un avenir, en université — le MIT pourrait s’intéresser à lui. Pour Tyler, la situation est différente : l’absence du père, la volonté d’exister, bien des choses pourraient expliquer qu’il s’oriente vers Johntae. Et la vente de shit. Aucune ne permettra de comprendre sa mort…

Tué par balles — trois tirs distincts. Et une famille qui s’effondre. Liberté et justice, des concepts réservés aux puissants ?

S’inscrivant dans la lignée d’autres romans pour adolescents qui ont provoqué un véritable tollé, My Life Matters pose calmement la question : comment être Noir aux États-Unis, surtout dans un État connu pour son racisme latent et historique ?

Brossant un tableau peu — très, très peu — reluisant de la police, le livre est à ranger aux côtés de The Hate U Give, d’Angie Thomas, et All American Boys, de Jason Reynolds et Brendan Kiely. Ces deux romans sont en effet accusés d’alimenter la haine de la police — ils évoquent tous deux des cas de bavure policière.

Il en va de même pour My Life Matters, qui ne vire jamais à l’exercice de propagande anti-police. C’est un meurtre, de sang-froid, ou presque, qui est perpétré. Du contrôle des armes à feu en passant par le mouvement social Black Lives Matter, il balaye le spectre enrageant d’une Amérique de colères et de conflits raciaux toujours vifs. Il suffit en revanche d’être du bon côté de l’arme.

Splendide de réalisme et particulièrement émouvant, il ne vire ni dans le pathos abusif ni dans la caricature grossière. My Life Matters, c’est le tableau sombre et authentique d’une autre réalité du mythe américain – l'American Way of life, version meurtrière. Son principe est identique au livre d’Angie Thomas et pourtant il passe sous les radars de la censure.



Il n’en demeure pas moins puissant et riche. L’histoire d’une famille qui se brise, dans un environnement malsain, de suspicion, de défiance et peur. Assez fort pour remettre en cause et perturber les certitudes que l’on peut avoir sur les Etats-Unis. À condition de ne pas être déjà trop intoxiqué…

À ce titre, ce 10 août, une étude produite l'University of Alabama’s George Hawley, indique que 11 % de la population du pays estime que l’extrême-droite est dans le vrai. Et l’Alabama n’est pas en reste.

Jay Coles, trad. Brigitte Hébert — My Life Matters — Hachette — 9782016270158 – 15,90 €