Être un conquistador n'est pas de tout repos

FRANÇOISE OBJOIS

Gare au vertige engendré par ce télescopage de temps mais aussi d’espaces puisque l’action se déroule aussi bien à Mexico ou à Motzorongo, près de Veracruz, qu’à Toloríu, petit village de la province de Lérida perdu au milieu des Pyrénées, ou à Barcelone.On croise dans cet étonnant roman, qui se mérite car le fil de l’intrigue peut parfois faire des noeuds, une princesse aztèque « brune, menue, nerveuse, folle », un hidalgo baron de Toloríu et soldat de l’armée d’Hernán Cortés, Don Juan de Grau, amoureux de la très jeune princesse Xipaguacin/ Maria, fille de l’empereur Moctezuma, celui-là même qui inspira un opéra à Vivaldi en 1733.Un parfum d’étrange absurdité mâtinée d’humour parcourt ce livre. Grâce à l’artifice romanesque merveilleusement maîtrisé par Jordi Soler, nous naviguons en eau trouble tantôt dans l’empire aztèque au moment de la conquête du Mexique, tantôt à la recherche du trésor caché de Moctezuma.Nous croisons, au fil des pages, le général Franco, un banquier retraité, un prince ruiné, un sorcier, une princesse amoureuse d’un cheval guérisseur, le peintre Diego Rivera... Et pour complexifier le tout, Kiko Grau, chef d’entreprise barcelonais se découvre dans les années 60 héritier de la lignée de Moctezuma.Voilà une réjouissante saga mexicano-catalane qui n’exclut pas une réflexion parfois satirique sur aussi bien la signification de l’héritage social et du métissage, que sur ce que l’argent fait aux hommes avec ou sans les ravages de l’abus de whisky.Jordi Soler, trad. espagnol (Mexique) Jean-Marie Saint-Lu – Ce prince que je fus – La contre-allée – 9782376650515 – 20 €