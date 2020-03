“Évaluer la littérature sur des conventions littéraires plutôt que marchandes”

Quelle littérature pour aujourd’hui et demain ?

Un objet littéraire qui sent le soufre !

Certes on publie beaucoup chez nous, preuve que l’écriture est encore un médium essentiel de nos sociétés modernes désormais versées dans les nouvelles technologies, de diffusion notamment. Mais que publie-t-on au juste ? La question se pose en effet ! Répondant à des critères dont la crédibilité est de plus en plus remise en cause pour ne pas dire devenue suspecte, par un ensemble de chercheurs, universitaires, critiques, et autres journalistes confirmés, en argumentant que la production littéraire est de plus en plus infestée, ou infectée du « mauvais genre ».Certes nous sommes désormais très éloignés des avant-gardes de la moitié du XXe, on songe notamment à l’épopée du « Nouveau roman », mais également au travers de « Tel Quel », qui ont vu naître d’éminents écrivains, dont les solides œuvres continuent de perdurer. Mais nous voilà entrés dans le XXIe, porteur de nouvelles techniques d’expression, à commencer par ce que l’on nomme prudemment ou imprudemment : l’exofiction.Terme qui désigne une catégorie de roman inspiré de la vie d’un personnage réel souvent différencié de l’auteur lui-même, s’autorisant des inventions pertinentes ou pas, et qui infléchissent le champ littéraire, désigné par le sujet lui-même, ou plus encore par la thématique employée. Forme conjoncturelle de l’écriture romanesque, partiellement contrastée avec ce que l’on nomme différemment, par biographie romancée. Un terme qui fut pour la première fois révélé en 2013, par l’universitaire et critique, Philippe Vasset et auquel de nombreux écrivains s’apparentent aujourd’hui, Philippe Besson, Bernard Chambaz, Emmanuel Carrère, Marc Dugain, Jean Echenoz, Gérard Guégan, pour ne citer que les plus célèbres d’entre eux.De son côté, Alexandre Gefen, également universitaire spécialiste de littérature contemporaine, et directeur de recherche au CNRS, dans son ouvrage Réparer le monde (José Corti, 2017) interpelle de la manière suivante : « demander à l’écriture et à la lecture de réparer, ressouder, combler les failles des communautés contemporaines, de retisser l’histoire collective et personnelle, de suppléer les médiations disparues des institutions sociales et religieuses, perçues comme obsolètes et déliquescentes, à l’heure où l’individu est assigné à s’inventer soi-même ».Plus clairement : « Guérir ou du moins faire du bien, tels sont les mots d’ordre, souvent explicites, placés au cœur des projets littéraires contemporains. » Là il s’agit pour le coup d’un aspect spécifiquement « thérapeutique », et disons le « clinique », et qui n’a en réalité rien de valorisant. Ô sublime ennui !Mais qu’à cela ne tienne ! Avec en arrière-plan « la culture du trauma » (comment prendre soin du Moi.) Et c’est bien à ce niveau que la catharsis s’opère en inventant de nouveaux rythmes littéraires qu’ils soient romancés ou non. Sacré lot de consolation qui prend désormais sa source dans la guérison par les mots. Il semblerait alors que la déviance soit totale ! Ou du moins révèle-t-elle une soudaine forme d’imposture dont le bien-être deviendrait par déduction une échappatoire incertaine.Il n’en fallait pas moins, à la suite de ses confrères, pour que Philippe Vilain, écrivain et essayiste, prenne le relais et s’immisce à son tour en profondeur dans ce qui pourrait apparaître comme un véritable déclin. La passion d’Orphée, son dernier ouvrage, creuse explicitement un schéma durablement usité : « La littérature du XXIe siècle a largement abandonné la volonté créatrice, en particulier dans sa version “exofiction” où c’est le sujet qui insinue la visibilité du roman, non le projet esthétique ». Le sujet prime-t-il ainsi sur l’œuvre même annihilant le désir de création. Et amenant « à une impersonnalité quasi-journalistique ».Ce livre pose aussi la question de la littérature à l’heure de la culture de masse. La massification dilue (diminue) la qualité dans le goût du nombre, « produit des écrivains jetables, remet en cause l’aura de la littérature, favorise la production de livres dont le sujet intéresse plutôt que le style ». De ce point de vue, la littérature aurait-elle perdu avec le temps sa fameuse éthique au point de générer défiance et suspicion ? Sans toutefois affirmer que la nullité soit partout !Et pourtant l’auteur affirme encore ; sans prendre de gants cette fois-ci : « Publier moins est une évidence au moins pour éviter d’envoyer chaque année mourir des milliers de livres sur les champs d’honneur qui ne sont pas exposés en librairie, faute de place ; cela même si par le jeu des probabilités, plus on publie, plus on se donne de chance de découvrir de bons auteurs et obtenir une excellence. » Faux évidemment !Certes, il y a aussi les prix littéraires qui pullulent depuis quelques années et avec lesquels aucun genre ne semble épargné. Tous d’inégale valeur, mais qui permettent de faire « un tri sélectif » et normalement qualitatif – ou le pire inversement qui puisse arriver, favoriser les lois du marché, avec une porte ouverte inévitable à la corruption, qui pour une fois ne touche pas que le monde politique. La littérature est bel et bien un enjeu de taille !Ayant moi-même été jury au sein du Grand Prix de la Critique littéraire, souvent considéré comme le Goncourt de l’Essai, je sais par expérience, que le « malin » sait opérer intelligemment et souvent impunément afin d’obtenir le fameux bandeau rouge. Car en matière de bonnes bouffes ou de petites vacances certains soi-disant jurys se font les champions et complices de la médiocrité. Heureusement ce n’était pas le cas chez nous ! Mais quoi qu’il en soit il faut bien nourrir, d’une manière ou d’une autre, cette armée d’auteurs en quête de gloire illusoire !Mais ne serait-ce pas plus équitable, rappelle encore l’auteur de « d’évaluer la littérature sur des conventions littéraires plutôt que sur des conventions marchandes ». « La littérature préfère ne pas regarder l’infidélité qu’elle fait au littéraire, en continuant d’entretenir un double discours mensonger à ses propos. » À l’heure du doute, tout est permis n’est-ce pas ?« De tout, il resta trois choses : la certitude que tout était en train de commencer/ La certitude qu’il fallait continuer/La certitude que cela serait interrompu, avant que d’être terminé/ Faire de l’interruption un nouveau chemin/Faire de la chute un pas de danse/ Faire de la peur, un escalier/ Du rêve, un pont, de la recherche… Une rencontre. » Fernando Pessoa.Le génie, en vérité je vous le dis, reste une exception !Philippe Vilain – La passion d’Orphée — Grasset — 9782246863373 – 15 €