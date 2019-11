Extérieur monde : pérégrinations aux confins du temps perdu

Laure Amblesec

Si les premières pages peuvent laisser craindre un ressassement de grand-écrivain-voyageur-qui-revient-sur-ses-pas, on est vite rassueré, parce que là n’est vraiment pas le propos.Ni livre de mémoires, ni collier de souvenirs, c’est une pérégrination éclairée par la grâce de l’écriture, où le chemin se dessine sans hâte avec des digressions, des pas de côté et des haltes rêveuses, nichées dans de longues parenthèses évocatrices et pleines d’autodérision.Une relecture qui interroge le regard, la mémoire et leurs incertitudes, en compagnie du Victor Hugo de Choses vues, de Marcel Proust, Georges Perec ou Jorge Luis Borges avec lequel il conte drôlement un rendez-vous manqué.« Voir, apprendre à voir, c’est l’ABC du métier d’écrivain », écrit Rolin en rappelant l’injonction de Jules Verne citée par Perec en exergue de La Vie mode d’emploi : « Regarde, de tous tes yeux, regarde! ».Mais « un écrivain ne voit vraiment que lorsqu’il a trouvé les mots pour dire ce qu’il voit ». Rolin nous emmène au plus près de l’essence du travail d’écrivain : trouver les mots « qui épingleront non pas “le réel” mais l’impression qu’il vous fait » et permettront à celle-ci, longtemps après, de se rouvrir « un peu fanée, mais là, cependant ».Un artisanat pour lequel il emprunte à Walter Benjamin la métaphore du métal repoussé, ces mots qui viennent et « frappent le réel à petits coups de marteau jusqu’à ce qu’ils aient gravé l’image sur lui comme sur un plateau de cuivre ». Il parvient à nous faire goûter exactement un après-midi de bonheur, même s’il n’en retrouve plus exactement le lieu au long d’un rivage aimé.Incapable de « trouver, ailleurs que dans la mémoire, un lieu qui serait «chez moi » », il voit ressurgir des noms oubliés : « le temps qui altère les lieux, les visages, ménage des caches où les mots se terrent pour ressortir un jour, intacts. Comme des capsules de vie éternelle ».Au fil des pages, il nous délecte aussi d’histoires de mammouths, de bibliothèques ou cafés lointains ou d’une superbe ode à l’eau – en citant Michaux : « L’âme adore nager ». Il psalmodie les litanies des amours manquées, des amis morts, des rencontres oubliées.Des centaines de visages croisés grâce auxquels partout où il est passé, une part de lui continue de vivre - ou meurt.Olivier Rolin – Extérieur monde – Gallimard – 9782072844942 – 20 €