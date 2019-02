Face à l'horreur, se murer dans le silence

Six ans plus tard, Théo Faber, un psychothérapeute, va intégrer l’établissement médical où se trouve Alicia et va enquêter auprès des proches du couple pour comprendre et tenter de faire sortir Alicia de son lourd silence...Avec son premier roman, Alex Michaelides arrive à surprendre le plus averti des lecteurs de romans psychologiques : alors que l’on s’attend à un roman plus médical, plus centré sur le côté psychiatrique d’Alicia, on ne s’attend à aucun moment à ce que Dans son silence prenne une telle tournure.Des chapitres courts, un style qui au départ peut faire penser à celui d’un fait divers ; des passages du journal intime d’Alicia et de la vie de Théo, le jeune thérapeute, dont on doute de l’intérêt quant à la suite du roman.Mais attendez la suite... Tout semble évident au départ, avec une seule interrogation : pourquoi ce sempiternel refus de s’exprimer ?L’idée peut nous effleurer que Dans son silence va se perdre dans quelques longueurs. Au final tout s’imbriquera, ce dont on pouvait douter au premier abord, jusqu’à se demander s’il ne manquerait pas un « p’tit truc en plus ». Aux dernières pages, tout prend son sens, tout devient « presque » évident.Bien que cette histoire de meurtre tienne de la fiction, le roman a un côté très littéraire, à la façon d'un récit. Un style simple raconté presque de manière banale, mais mené avec une grande intelligence, et avec une maîtrise plus que parfaite de l'intrigue.On retiendra davantage cette maîtrise de l'intrigue qui maintient le lecteur tout au long de sa lecture pour aboutir à une fin qui nous laisse sans voix.Un coup d'essai plus que réussi pour Alex Michaelides dont on a déjà hâte de découvrir le prochain roman.Alex Michaelides, trad. anglais (GB) Elsa Maggion - Dans son silence - Calmann-Lévy - 9782702164921 - 20.50 €