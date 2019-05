Faites attention aux princesses, elles veulent en découdre!

Christelle Gombert et Claude Demoucron

Chronique à retrouver dans la revue Lecture Jeune

« Esprit critique. Les ados face aux fictions et au fake news »

Pourquoi les princesses seraient-elles toujours douces, soumises, délicates et romantiques ? Six autrices (Sandrine Beau, Clémentine Beauvais, Charlotte Bousquet, Alice Brière-Haquet, Anne-Fleur Multon et Carole Trébor) s’attaquent au mythe rose et pailleté. Utilisant leur intelligence, leur force, leur ruse, mais aussi leur humanité, toutes leurs héroïnes vont se rebeller et prendre le pouvoir.Ce livre, avec ses six courtes histoires, ressemble à un recueil de contes. Beaucoup de schémas et de motifs traditionnels sont repris et détournés au bénéfice de ces filles rebelles. Toutes les nouvelles n’ont pas la même force, mais l’ouvrage mérite d’être lu ne serait-ce que pour le texte poétique de Clémentine Beauvais. On ne peut s’empêcher de sourire, voire de rire, en découvrant ces drôles de princesses aux traits de filles d’aujourd’hui. Et si l’humour pouvait les inciter à refuser les stéréotypes ? C’est le pari de cette anthologie féministe à la portée des plus jeunes.Si tous les textes s’adressent aux préadolescents, le niveau de lecture est variable selon les nouvelles. On reconnaît bien la patte de chaque autrice : vers libres pour Clémentine Beauvais, accents écologiques chez Charlotte Bousquet… Certaines choisissent de revisiter les contes en s’emparant des codes traditionnels, tandis que d’autres imaginent des mondes tout à fait originaux – c’est notamment le cas d’Alice Brière-Haquet et de son glaçant zoo où sont exhibées des princesses.Peau qui démange, costume trop étroit, cage qui enferme : toutes les métaphores sont de la partie pour encourager les jeunes filles à faire tomber les barrières et à choisir leur propre destinée, princesses ou non !Collectif - La revanche des princesses - Editions Poulpe Fiction - 9782377420520 - 14.95 €