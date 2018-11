Fandom : pourriez-vous mourir pour une histoire que vous aimez ?

YOUNG ADULT ÉTRANGER – Dans la vie d’une fan, la distinction entre le monde réel et celui fantasmé n’a pas grand sens. D’autant qu’aujourd’hui, il est à portée de main, s’inspirant d’un monde imaginaire existant, d’écrire des aventures qui le complètent. Non officielles, évidemment. Mais tout aussi passionnantes : on appelle cela les fans-fictions…









Violet est embarquée dans un univers qui l’a totalement transportée : celui de The Gallows Dance, un livre devenu série et franchise de films, dont elle et ses amis connaissent la moindre réplique. Mais attention, pas simplement comme des fans standards. Nan, eux connaissent même les dialogues de fanfic qui sont produites sur la toile.

À l’approche de la Comic Con, grande kermesse qui réunit tous les amateurs de monde geek, pop culture et comic : Violet, comme ses amis, a revêtu le costume de ses rêves, se travestissant pour ressembler à l’héroïne de cette fresque — tout porte à croire qu’entre le monde de Hunger Games et celui de The Gallows Dance, la frontière est fine…

Et c’est ici que tout va basculer : avec son équipe, Violet va littéralement être transportée à l’intérieur du livre et de son intrigue. En quelques minutes, ils parviennent à provoquer la mort de l’héroïne. Et voici qu’il revient à Violet de prendre sa place et de camper son rôle. Tiens donc…

Le livre expose assez bien les enjeux de l’adolescence, où l’amitié, la famille et l’amour sont envisagés jusque dans leurs retranchements. Et tout cet univers se dévoilera plus réel et vivant qu’il ne le semblait originellement pour eux : comment remettre l’intrigue sur les rails, et s’en sortir en même temps indemne, quand on prend la place de personnages de fictions ?

Mieux : quelle est la réalité qui nous convient le mieux ? Celle du déguisement imitant les mondes imaginaires, dans la vie réelle, ou celle d’une véritable place à prendre dans un univers fictionnel ?

L’inévitable comparaison avec Hunger Games s’épuise rapidement — et la trame narrative n’en sort que plus intéressante. Car le fin mot, c’est bien celui du plaisir de la lecture, qui passe par l’identification à ces personnages qui nous ont accompagnés au fil des années. Plonger dans une histoire, dont on devient le héros, c’était déjà le nom d’une collection de titres chez Gallimard, voilà des années.



Ici, on franchit un cap supplémentaire : suivez donc Violet, Alice et Katie, ainsi que son jeune frère Nate. Privés des acteurs qui incarnet derrière les écrans, la dystopie de The Gallows Dance, ils plongeront dans cette étrange aventure.

Oh, d’ailleurs : l’héroïne à laquelle Violet est sensée se substituer meurt à la fin de l’histoire. Que faire ? Bien ficelé et convaincant, ce roman a vraiment compris comment manipuler les concepts de réalité et de fiction, et surtout – par dessus tout – exposer les problématiques de toute confusion des genres.

Une adaptation de ce roman est en cours, pour une série télévisée : la réalité, protéiforme au possible, sait aussi se jouer de la fiction…

Anna Day, trad. (anglais) Emmanuel Gros — Fandom — Pocket jeunesse — 9782266281485 – 18,90 €