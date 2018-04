Fausse identité, véritable escroc, découvrez la trouble vérité

L’auteur de Nous les menteurs frappe une nouvelle fois très fort avec Trouble vérité. Publié chez Gallimard jeunesse, le nouveau roman de E. Lockhart casse les codes et les repères. Installez-vous confortablement pour traquer les identités brisées de Jule et d’Imogen, mais attention aux frissons et aux nerfs à vifs. Tout commençait si bien, par la fin.









Car à un âge où l’on parle souvent de construction identitaire, E. Lockheart et sa contre-héroïne, Jule, vont à contre-courant, tout comme le roman. Au fil des pages, on assiste à une véritable déconstruction morceau par morceau du personnage que nous pensions avoir rencontré. Jule est décortiquée à travers son histoire, impossible à cerner, impossible à croire.



Malgré les descriptions des lieux, des temps et des personnes, c’est le mystère et l’inconstance qui priment tout au long du récit. Le lecteur est déstabilisé en permanence, surpris des situations incongrues, des révélations inattendues et des personnages imprévisibles. Et quand on pense enfin tout comprendre, un nouveau choc remet le lecteur à sa place. Il ne sait rien, et ne cesse de se faire balader par le narrateur comme par l'auteur.



Le récit est construit à l’image de ceux qui le portent. Un roman à rebours qui prend le temps à l'envers pour démanteler un personnage que l’on n’a pas encore eu le temps de connaître. Au fil des pages, on sait ce que Jule n’est pas et qui elle n’est pas, mais ça s’arrête là. Après tout, Jule est en cavale et une chose est sure, elle est dangereuse et imprévisible.



Une différence avec Nous les menteurs réside peut-être dans l'écriture. Ici, E. Lockhart va droit au but. Des phrases simples et directes pour fluidifier une histoire parfois compliquée. Pas l’temps de niaiser, pas de place pour les sentiments ni pour la poésie dans l'inexorable destin de Jule. L’écriture est à l’image de celle qui devrait être l’héroïne. Le lecteur est tenu en haleine par un suspense superbement construit.



Trouble Vérité, et ce malgré ce qu’en dit la quatrième de couverture, c’est bien plus que de l’amitié qui a mal tourné, bien plus que de la jalousie adolescente ou de la romance avortée. Ainsi, il peut-être mieux de commencer sa lecture sans rien en savoir. Pour se garder des a priori et des diagnostics.



Après tout, il faut être honnête, il est presque impossible de résumer ce roman sans en révéler les plus sombres vérités. On pourrait essayer de le définir, de dire qu’il est le récit de Jule, ou d’Imogen ou de bien d’autres encore. Qu'il raconte comment fuir ce que l’on est en pensant devenir ce que l’on voudrait être, puisque c’était le projet de Jule. Et pourtant elle s’est égarée bien des fois en chemin et c’est ce qui fait le délice des chapitres inversés.



Mais les mots de l’auteur dans sa lettre de postface reste sans doute les plus justes pour livrer un avant goût de cette lecture coup de poing : « Trouble Vérité est un conte de la fureur féminine, une histoire racontée à l’envers, un récit ancré à la fois dans les romans victoriens et les comics de superhéros américains. C’est l’histoire d’une jeune femme qui fait des choses terribles. Je voulais pousser mes lecteurs à l’introspection morale en les obligeant à se rendre complices malgré eux des crimes de mon personnage ».



E. Lockhart expose le temps d’un roman l’horreur de la vérité et de tous les mensonges qui la constitue sans que l’on en soit conscient. Elle explore aussi la complexité des sentiments parfois envahissants tels que la rage, la jalousie, le désir et l’admiration qui vont parfois au-delà de l’amour et de la raison. Une plongée dans la nature humaine qui glace le sang.



Une adaptation sur grands écrans est déjà en cours par Lena Dunham, la créatrice de la série Girls.



E. Lockhart, traduit par Nathalie Perrony — Trouble Vérité — Gallimard Jeunesse — 9782075093217 - 15,50 €